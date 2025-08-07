Tiểu đường "mê nhất" món này, nguy cơ tăng vọt khi ăn 5 lần/tuần: Là món khoái khẩu của nhiều người

Khoai tây là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhưng nếu không được chế biến đúng cách, chúng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Món khoái khẩu làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường

Theo báo Anh The Guardian, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh, do Đại học Harvard (Hoa Kỳ) thực hiện, đã chỉ ra rằng khoai tây được chiên rán ngập dầu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, báo Anh The Guardian đưa tin.

Khoai tây chiên là món khoái khẩu của nhiều người.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã tiến hành phân tích dữ liệu về chế độ ăn uống của 205.107 người tham gia nghiên cứu.

Trong hơn 30 năm, những người tham gia thường xuyên được yêu cầu trả lời các bảng câu hỏi về chế độ ăn uống và nêu chi tiết tần suất tiêu thụ một số món ăn nhất định, bao gồm khoai tây chiên; khoai tây nướng, khoai tây luộc, khoai tây nghiền và ngũ cốc nguyên hạt.

Những người tham gia nghiên cứu cũng báo cáo về các chẩn đoán sức khỏe mới trong đó có chẩn đoán mắc tiểu đường loại 2 và nhiều yếu tố sức khỏe, lối sống khác để các nhà nghiên cứu thuận lợi theo dõi và phân tích.

Trong suốt thời gian nghiên cứu, 22.299 người tham gia báo cáo rằng họ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn khoai tây chiên 3 lần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn 20%, những người ăn 5 lần/tuần có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 27%, báo The Guardian đưa tin.

Những người ăn khoai tây chiên từ 3-5 lần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn.

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ khoai tây nướng, khoai tây luộc, khoai tây nghiền không làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Đặc biệt, những người ăn ngũ cốc nguyên hạt chẳng hạn như mì ống nguyên hạt, bánh mì nguyên hạt, thay cho các món khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền có thể giảm 4% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Việc thay thế khoai tây chiên bằng ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn cũng có thể giúp giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, trang News Medical trích dẫn kết quả nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng: "Khoai tây có hàm lượng tinh bột cao, khi được chiên rán ngập dầu, các dưỡng chất trong khoai tây sẽ mất đi và làm tăng lượng chất béo trong món ăn. Điều này làm tăng nguy cơ dư thừa calo, gây thừa cân, béo phì, tăng chỉ số đường huyết và nguy cơ mắc tiểu đường loại 2".

Giáo sư Walter Willett tại Đại học Harvard, tác giả của nghiên cứu, cho biết nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp chế biến cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Giáo sư Walter nhấn mạnh: “Những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống, bao gồm cả việc hạn chế ăn khoai tây chiên và lựa chọn nguồn carbohydrate nguyên hạt lành mạnh có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường loại 2”.

“Phát hiện này góp phần giúp chúng tôi đưa ra những hướng dẫn đầy đủ hơn về chế độ ăn uống giúp phòng ngừa bệnh tật”, chuyên gia Walter kết luận.