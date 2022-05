Uống cà phê gần như là hoạt động gắn bó với lịch trình hàng ngày của giới trẻ, đặc biệt là hội nhân viên văn phòng. Thưởng thức 1 tách cà phê là cách vô cùng hiệu quả để “lên mood” bắt đầu 1 ngày làm việc, chạy đủ KPI.

Tuy nhiên, nó cũng đang gây ra một cuộc tranh cãi không hồi kết về chuyện nếu bớt đi 1 tách cà phê mỗi ngày, bạn có thể tiết kiệm đến 4 triệu đồng/ tháng - con số không hề nhỏ.



Dưới đây là câu chuyện của Nhật Chung, cậu bạn gần như ngày nào cũng uống cà phê. Hiện nay, Nhật Chung đang làm việc trong ngành truyền thông, ngoài ra còn nhận thêm nhiều dự án nên có mức thu nhập trung bình khá so với bạn bè cùng trang lứa.

Xin chào Nhật Chung,

Mỗi tháng bạn chi tiêu bao nhiêu tiền cho cà phê? Tần suất uống cà phê ngoài quán có nhiều không?

Mình sử dụng ứng dụng theo dõi chi tiêu để tổng kết và phân chia các khoản chi khác nhau. Trong khoảng 3 tháng trở lại đây mình chi trung bình từ 3,5-5 triệu đồng/ tháng cho riêng tiền cà phê.

Tần suất thì gần như là ngày nào cũng uống, thậm chí có ngày phải uống 2-3 lần. Một phần là vì mình thích cảm giác tỉnh táo sau khi uống cà phê, còn lại chủ yếu là những cuộc hẹn, gặp gỡ ở quán xá nên bắt buộc phải uống.

Đối với bạn, chi tiêu cho uống cà phê là nhu cầu mong muốn? Bạn tự thấy phân bổ từng ấy tiền cho cà phê có xứng đáng không?

Bản thân mình cũng từng nhìn vào những con số này và thấy quả thật là rất tốn kém. Tuy nhiên, mình cũng nhận ra 1 nguyên tắc rất cơ bản: Cái gì khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thì đừng tìm cách cắt giảm nó.

Chẳng hạn, nếu bạn là người thích ăn beefsteak, một miếng steak dai nhách, vị không thể ăn nổi, không những không khiến bạn vui vẻ mà còn rước bực vào thân. Với mình thì cà phê cũng là thứ tương tự, mình muốn tìm niềm vui từ 1 cốc cà phê ngon. Mình đã tiết kiệm được rất nhiều khoản khác từ chuyện du lịch, quần áo, vậy nên tiền cho một ly cà phê tử tế là một khoản xứng đáng đối với mình.

Một điều mà chỉ uống cafe ngoài hàng mới đem lại cho bạn, không gì có thể thay thế?

Đó là cảm giác “buộc phải làm việc”. Mình có 1 danh sách những quán cà phê yêu thích và rất phù hợp để làm việc. Ở những địa chỉ này, mình luôn tìm thấy cái không khí gấp rút và làm việc không ngừng. Chỉ cần ra đây và nhìn những người xung quanh đang chú tâm hết mình cho công việc, mình cũng buộc phải rảo cái tay cái chân lên chứ không lờ đờ vật vờ được.

Một cách tính hơi thực dụng (với một số người) nhưng cực hữu ích với mình, đó là mỗi khi chi tiền cho 1 ly cà phê, mình đều cố gắng nghĩ rằng trong 3 tiếng ngồi cà phê đó. Những việc mình làm, những thứ mình giải quyết xong phải mang lại giá trị gấp 10 lần, gấp 20 lần số tiền của ly cà phê. Và nó là một tips rất hữu ích với riêng bản thân mình.

Bạn có nhiều khoản chi tiêu nho nhỏ nhưng cộng lại thành 1 con số lớn không? Bạn nghĩ sao về khoản tiền này trong việc chi tiêu của mình?

Mình nghĩ là mình sẽ không cắt giảm và cũng chưa từng có ý định cắt giảm. Với mình thì không có khoản chi nào là quá đắt, đôi khi vấn đề nằm ở việc mình chưa mở rộng được khả năng tài chính của bản thân thôi. Bên cạnh đó, mình nghĩ rằng khi thu nhập tăng lên, những thứ hồi trước mình nghĩ đắt đỏ thì sẽ trở nên bình thường ở thời điểm hiện tại.

Còn về chuyện chi tiêu cho cà phê, số tiền mình kiếm được nhờ sự tỉnh táo sau khi uống cà phê lớn hơn rất nhiều lần so với số tiền mà mình sẽ tiết kiệm được nếu từ bỏ nó. Do vậy, mình không nghĩ có lý do gì để từ bỏ một tách cà phê trong ngày.

Cảm ơn Nhật Chung vì những chia sẻ!