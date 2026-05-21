Tiết lộ mới về tổn thất của không quân Mỹ trong xung đột với Iran

Ít nhất 42 máy bay của Mỹ bị mất hoặc hư hại trong chiến dịch kéo dài 40 ngày với Iran, theo báo cáo cập nhật của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS).

Các tổn thất này bao gồm máy bay cánh cố định, trực thăng và máy bay không người lái (UAV). Các nguyên nhân gồm bị bắn nhầm, bị UAV tập kích ở căn cứ, hoặc bị tên lửa Iran bắn hạ.

Kết quả phân tích cho thấy trong khi các UAV MQ-9 Reaper thường bị bắn hạ trong suốt cuộc xung đột, thì phần lớn máy bay chiến đấu lại bị bắn rơi vào những ngày cuối cùng của chiến dịch.

Điều này gợi ý rằng khi chiến sự kéo dài, Iran đã học được cách tối ưu hóa các khí tài phòng không có hạn của nước này.

Trong xung đột tại Iran, quân đội Mỹ đã tổn thất nhiều khí tài đắt đỏ thuộc lực lượng không quân, bao gồm MQ-4C Triton, F-35 và E-3 Sentry. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo chuyên gia quốc phòng Patricia Marins, Iran đã nghiên cứu kỹ lưỡng lộ trình bay của các chiến đấu cơ Mỹ để triển khai các đơn vị mới với tư duy chiến thuật hoàn toàn khác biệt.

Bà nhận định đến tuần thứ năm của chiến dịch, các chiến thuật của Không quân Mỹ (USAF) đã trở nên quá dễ đoán.

Phía Iran gần như đã nắm rõ hành vi của phi công Mỹ, các điểm ra vào vùng trời tiêu chuẩn, độ cao hoạt động, lịch trình tiếp dầu trên không và các phương thức gây nhiễu điện tử, tạo điều kiện cho Tehran thực hiện thành công nhiều vụ bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ.

Theo tài liệu trên, trong số những tổn thất của Mỹ có 4 chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, 1 tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II và 1 máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.

Mỹ cũng bị mất hoặc hư hại 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, 1 máy bay do thám radar tầm xa E-3 Sentry, 2 máy bay vận tải đặc biệt MC-130J Commando II và 1 trực thăng cứu hộ HH-60W Jolly Green II.

Các khí tài không người lái của lực lượng Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất.

Theo báo cáo, Mỹ đã mất 24 UAV MQ-9 Reaper, cũng như 1 UAV trinh sát chiến lược MQ-4C Triton.

Con số 24 chiếc MQ-9 Reaper bị bắn rơi là rất đáng chú ý, cho thấy các hệ thống cảm biến và đơn vị phòng không của Iran không gặp chút khó khăn nào trong việc phát hiện những chiếc UAV đắt đỏ này.

Một số tổn thất là do các hoạt động chiến đấu, nhưng số sự cố khác là do hỏa lực đồng minh hoặc các vấn đề kỹ thuật.

Cú sốc lớn nhất đối với không quân Mỹ là việc chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A bị bắn trúng trên không phận Iran hôm 19-3.

Chiếc tiêm kích tàng hình bị hư hại trong vụ tấn công nhưng vẫn kịp hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Dù vậy, đây vẫn được xem là một sự kiện đặc biệt đáng chú ý, bởi lần đầu tiên trong lịch sử một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm bị bắn trúng khi đang hoạt động trên không.

CRS lưu ý Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố bản tóm tắt chính thức đầy đủ về thiệt hại, nhưng chi phí của chiến dịch đã tăng lên 29 tỉ USD, một phần đáng kể trong đó liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.

Báo cáo nhấn mạnh những tổn thất như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là đối với các loại vũ khí có số lượng hạn chế.