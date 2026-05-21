Nga có màn trình diễn ngoạn mục: Đưa vật thể nặng 95 tấn lên độ cao 35 mét, xoay tròn và tạo ra kỳ tích

Theo The First Technical, tại Nhà máy Nhiệt điện Kirishi (Kirishskaya GRES) thuộc Tập đoàn OGK-2 (Nga), các kỹ sư và chuyên gia lắp máy đã hoàn thành xuất sắc một chiến dịch định vị thiết bị vô cùng phức tạp. Đó là việc đưa bồn bao hơi (boiler drum) của lò hơi công nghiệp số 2 – một cấu kiện cốt lõi nặng tới 94,5 tấn, dài 19 mét – lên vị trí vận hành thiết kế ở độ cao 35 mét. Đây được đánh giá là một trong những cột mốc kỹ thuật quan trọng nhất trong toàn bộ dự án hiện đại hóa phân xưởng turbine - máy phát của nhà máy điện lớn nhất vùng Tây Bắc nước Nga này.

Bài toán không gian hẹp và công nghệ tự hành thông minh

Thách thức lớn nhất của chiến dịch không chỉ nằm ở trọng lượng gần 100 tấn của khối thép khổng lồ, mà là bối cảnh thi công ngay trong không gian nhà xưởng đang hoạt động liên tục. Kirishi GRES là nguồn cung cấp nhiệt lượng và điện năng chính cho các tổ hợp công nghiệp nặng và lọc dầu trong khu vực, do đó mọi hoạt động nâng hạ không được phép làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng hiện tại.

Để đưa được khối thiết bị dài 19 mét qua các hành lang kỹ thuật chật hẹp và nhiều chướng ngại vật, các kỹ sư đã quyết định từ bỏ các phương pháp kéo cáp truyền thống. Thay vào đó, một hệ thống xe rơ-moóc tự hành thông minh (SPMT) đa trục đã được huy động.

Nhờ khả năng điều khiển lập trình độ chính xác cao và góc quay linh hoạt của các trục bánh xe, khối thiết bị 94,5 tấn đã được dịch chuyển từng centimet một qua các khúc cua ngặt nghèo trong lòng nhà xưởng để tiếp cận bệ nâng mà không chạm vào bất kỳ hệ thống đường ống hay đường dây xung quanh.

"Nút thắt" 35 mét và kỹ thuật treo ngược chính xác cao

Khi khối thiết bị đã vào đúng vị trí trục đứng, giai đoạn hai – cũng là giai đoạn căng thẳng nhất – chính thức bắt đầu: nâng bồn bao hơi lên độ cao 35 mét (tương đương một tòa nhà 11 tầng).

Quá trình nâng hạ được kiểm soát hoàn toàn bằng hệ thống máy tính kết nối với các kích thủy lực siêu tải trọng. Mọi thông số về độ nghiêng, tải trọng phân bổ trên các dây treo đều được cập nhật theo thời gian thực.

Khác với các cấu kiện thông thường được đặt lên bệ đỡ vững chắc, bồn bao hơi của lò hơi công nghiệp được thiết kế theo dạng treo tự do bằng hệ thống các thanh đỡ cường độ cao. Phương thức này giúp thiết bị có không gian co giãn nhiệt tự nhiên khi nhiệt độ vận hành bên trong lò tăng lên hàng trăm độ C. Việc căn chỉnh hệ thống treo này ở độ cao 35 mét đòi hỏi các công nhân kỹ thuật phải thực hiện các thao tác "như thợ kim hoàn", bảo đảm sai số lắp đặt gần như bằng không để tránh hiện tượng lệch tâm gây ứng suất phá hủy kim loại sau này.

Mắt xích cốt lõi trong chiến lược hiện đại hóa năng lượng

Bồn bao hơi được ví như "trái tim" của hệ thống sinh hơi công nghiệp. Nhiệm vụ của nó là tách hỗn hợp hơi nước sau khi đi qua các giàn ống sinh nhiệt, cung cấp lượng hơi khô đạt chuẩn áp suất và nhiệt độ cao để chuyển tiếp sang làm quay các cánh turbine phát điện.

Việc lắp đặt thành công thiết bị này là một phần trong chương trình nâng cấp toàn diện tổ máy số 4 của Kirishi GRES theo chương trình KOMMod (Chương trình hiện đại hóa các nhà máy điện của chính phủ). Trước đó, nhà máy cũng đã tiếp nhận và định vị thành công khối stator máy phát điện nặng 80 tấn và các cụm chi tiết turbine công nghệ mới với tổng khối lượng thiết bị lên tới 279 tấn.

Sự kết hợp giữa thiết bị chế tạo cơ khí chính xác trong nước và giải pháp lắp đặt kỹ thuật số đã chứng minh năng lực tự chủ công nghệ cao của ngành năng lượng Nga. Khi tổ máy số 4 hoàn thành giai đoạn nâng cấp, hiệu suất chu trình nhiệt của nhà máy sẽ tăng lên đáng kể, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu khí đốt và đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn bộ hệ thống lưới điện vùng Tây Bắc.

Chiến dịch lắp đặt bồn bao hơi 94,5 tấn tại Nhà máy Điện Kirishi không chỉ là một cột mốc về mặt tiến độ xây dựng, mà còn là minh chứng cho thấy sự phát triển của công nghệ xây lắp hiện đại. Khi không gian và điều kiện vận hành khắt khe không còn là rào cản, những "màn trình diễn" cơ khí hạng nặng nhưng đầy tinh tế như tại Kirishi sẽ tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn mới cho ngành kỹ thuật năng lượng tương lai.