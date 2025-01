Tiết lộ loại trái cây cực tốt cho sinh lý nam, không phải chuối như nhiều người nghĩ

Loại trái cây có thể giúp tăng cường sinh lý nam

Sử dụng trái cây để tăng cường sinh lý phái mạnh nghe có vẻ như là một lời khuyên kỳ lạ. Tuy nhiên, một số loại trái cây, ví dụ như chuối, đã được chứng minh là có thể giúp tăng ham muốn tình dục, hỗ trợ cải thiện đời sống tình dục. Các nhà khoa học nói rằng chuối cung cấp các loại vitamin và khoáng chất quan trọng có thể làm tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục và thúc đẩy đời sống tình dục lành mạnh.

Bên cạnh chuối, có một loại trái cây khác cũng có tác dụng tốt với sinh lý nam nhưng ít người biết đến hơn.

Đó chính là dâu tây.

Các chuyên gia Mỹ nói dâu tây là một thực phẩm có thể giúp tăng cường sinh lý.

Các chuyên gia tại Đại học Pennsylvania, Mỹ, cho biết dâu tây rất tốt cho sinh lý nam do loại quả này có hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C có liên quan đến việc tăng ham muốn tình dục.

"Dâu tây chứa nhiều vitamin C, một loại vitamin có thể tăng ham muốn tình dục", các chuyên gia tại Hệ thống Y tế Đại học Pennsylvania viết. "Loại vitamin lành mạnh này cũng có thể mang lại lợi ích gián tiếp cho đời sống tình dục của nam giới: Các nghiên cứu cho thấy vitamin C, khi được tiêu thụ dưới dạng thực phẩm (không phải thực phẩm bổ sung), sẽ bảo vệ nam giới khỏi ung thư tuyến tiền liệt".

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania không phải là nhóm duy nhất có tuyên bố tương tự. Một bài đánh giá học thuật được công bố năm 2013 cũng thừa nhận vai trò của những thực phẩm được cho là có khả năng tăng cường sinh lý, trong đó có dâu tây.

Trong đánh giá này, dâu tây, sô cô la, mật ong và hàu được nêu ra là có 'tiềm năng tăng cường sinh lý’.

Cà phê thì sao?

Ngoài dâu tây, các chuyên gia khác đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống cà phê và khả năng tăng ham muốn tình dục hoặc thậm chí là cực khoái. Nhưng Sarah Mulindwa, chuyên gia về sức khỏe tình dục tại Anh, trước đây đã nói với Mirror rằng đây là 'xu hướng được lan truyền thay vì là một sự thật đã được chứng minh'.

"Có một số bằng chứng khoa học cho thấy cà phê, hay đúng hơn là caffeine dưới bất kỳ hình thức nào, có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn", cô nói. "Tuy nhiên, ý tưởng rằng cà phê có thể tăng cực khoái chủ yếu là một xu hướng lan truyền chứ không phải là sự thật đã được chứng minh, vì mối liên hệ giữa cà phê và việc cải thiện cực khoái vẫn chưa được chứng minh trong nghiên cứu”.

"Mặc dù caffeine thường bị đánh giá không tốt, nhưng nó có thể giúp tăng mức độ tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung, tất cả những điều này có thể gián tiếp cải thiện đời sống tình dục của bạn... Thiếu ngủ và mệt mỏi cũng có liên quan đến việc giảm ham muốn tình dục và/hoặc hưng phấn, vì vậy việc chống lại điều này có thể giúp bạn đạt cực khoái”.

"Tuy nhiên, khía cạnh tâm lý của cực khoái phức tạp hơn nhiều, vì vậy, chỉ uống một tách cà phê trước khi quan hệ sẽ không đảm bảo bạn đạt được cực khoái".

Chuyên gia Sarah nhấn mạnh rằng cực khoái ở mỗi người là khác nhau và bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố - từ sức khỏe thể chất, trạng thái cảm xúc đến mối quan hệ của chúng ta với bạn đời.

Vị chuyên gia nói thêm: "Mặc dù một tách cà phê có thể hữu ích với một số người và được một số người trên mạng xã hội chứng thực, nhưng quá nhiều caffeine có thể dẫn đến tình trạng bồn chồn, lo lắng và rối loạn giấc ngủ, tất cả đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tình dục, vì vậy hãy điều độ nếu bạn muốn thử cách tăng cường sinh lý này."