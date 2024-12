Tiếp nối thương hiệu “đàn anh”, nhà thuốc An Khang triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Từ năm 2022, nhà thuốc An Khang đã khởi xướng hành trình Tâm An Thân Khang, với mục tiêu mang dịch vụ y tế đến gần hơn với những người dân ở 18 khu vực vùng sâu, vùng xa. Chương trình kéo dài 18 tháng, hoàn thành tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 9.000 người dân khó khăn khắp mọi miền đất nước.

Mỗi địa điểm hành trình Tâm An Thân Khang đi qua, hàng trăm người dân tại khu vực sẽ được tư vấn y tế và nhận thuốc miễn phí

Tiếp nối hành trình Tâm An Thân Khang, cuối năm 2024, nhà thuốc An Khang tiếp tục thực hiện chương trình "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" nhằm tư vấn sức khỏe cho bà con nghèo thuộc khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ. Chương trình dự kiến thực hiện tại 30 nhà thuốc An Khang và trao sức khỏe, gửi niềm vui cho 4.500 người dân. Tại mỗi địa điểm, đội ngũ nhân viên An Khang cùng các y bác sĩ, dược sĩ, tình nguyện viên… sẽ hỗ trợ tư vấn sức khỏe cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, An Khang không chỉ tập trung vào kinh doanh dược phẩm mà còn đề cao trách nhiệm đóng góp vào phúc lợi xã hội

Đến với chương trình, người dân sẽ được đội ngũ bác sĩ, dược sĩ lắng nghe và tư vấn tận tình về sức khỏe. Đây là dịp để bà con khó khăn có cơ hội tiếp cận y tế và hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe cá nhân. Qua đó cũng trang bị thêm kiến thức chăm sóc bản thân, phòng ngừa bệnh tật cũng như điều trị hiệu quả hơn, ngăn ngừa bệnh tình trở nặng. Đây chính là món quà ý nghĩa mà An Khang muốn gửi đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, bà con tham gia "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" còn được nhận những phần quà thiết thực như gạo, thực phẩm chức năng,... góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và mang đến một mùa Tết an vui, khỏe mạnh. Chương trình dự kiến kéo dài từ giữa tháng 12/2024 đến trước Tết Nguyên đán 2025.

Mỗi phần quà, mỗi lời tư vấn, mỗi nụ cười của bà con đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống

Chương trình đã chính thức khởi động vào ngày 14/12 vừa qua tại Nhà thuốc An Khang thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Nhà thuốc An Khang nhấn mạnh: "An Khang luôn tâm niệm rằng sức khỏe của cộng đồng chính là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm y tế chất lượng, mà còn mong muốn được đồng hành cùng cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe thông qua những hoạt động thiết thực cho xã hội".

Trước đó, với tinh thần chia sẻ và trách nhiệm cộng đồng, hệ thống Thế Giới Di Động đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn. Có thể kể đến chiến dịch "Triệu bữa cơm no - Cùng nhau vượt khó" của Điện máy Xanh kết hợp cùng các đối tác, trao tặng hơn 20.000 thiết bị gia dụng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng mẹ và bé AVAKids lựa chọn thực hiện quỹ "Nụ cười AVAKids" đồng hành cùng tổ chức Operation Smile, mang đến cơ hội tìm lại nụ cười cho hàng trăm em bé dị tật môi, hở hàm ếch trên toàn quốc. Trong dịp Tết 2025 tới đây, tập đoàn cũng sẽ tiếp tục trao tặng 2.000 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn góp phần nhỏ giúp bà con có một cái Tết ấm no hơn.

10.000 nồi cơm điện và hơn 10.000 sản phẩm gia dụng khác như bình đun, bếp điện, nồi nấu chậm... đã được trao tận tay bà con miền Bắc

Với những hoạt động thiết thực và kịp thời, Thế Giới Di Động, đặc biệt là nhà thuốc An Khang, đã thể hiện tinh thần luôn hướng về cộng đồng. Bất chấp khó khăn kinh tế, nhà bán lẻ này không ngừng mang đến những giá trị tốt đẹp, đồng thời hiện thực hóa cam kết giá trị cốt lõi "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe" mà An Khang theo đuổi. Trong tương lai, nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa từ đơn vị này hứa hẹn sẽ tiếp tục được khởi xướng.

Đồng hành cùng Nhà thuốc An Khang trong chương trình "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" là sự góp mặt của các đối tác, các nhãn hàng uy tín trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng như Nutrinest, Opella, Otosan, Shinpoong Daewoo, Livespo, Wincofood, Dân Khang, Costar, Bocalex, Eugica, Nat B, Hankol Healthcare Vina, Song Yến, Pharmekal, Labehe, Menarini… và rất nhiều đơn vị khác đã chung tay cùng Nhà Thuốc An Khang trong hoạt động thiện nguyện này.

Sự đồng hành của các đối tác đã giúp chương trình trở nên ý nghĩa hơn, mang lại những món quà sức khỏe chất lượng và dịch vụ chăm sóc tận tâm cho cộng đồng.