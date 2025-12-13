Tiến sĩ Mỹ khuyên dùng 8 thứ vừa là thực phẩm vừa là thuốc giúp giảm cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư

Cơ thể liên tục tiếp xúc với nhiều nguồn gốc tự do từ môi trường như ô nhiễm không khí, nguồn nước nhiễm bẩn hay dư lượng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Đồng thời, chính cơ thể cũng tạo ra gốc tự do trong quá trình trao đổi chất.

Khi lượng gốc tự do vượt quá khả năng kiểm soát, chúng sẽ tấn công tế bào, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, các bệnh thần kinh và thậm chí là ung thư.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do này. Các thực phẩm có nồng độ chất chống oxy hóa cao thường cũng giàu chất xơ, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ giảm cholesterol và bảo vệ trái tim.

Theo TS. Dana Ellis Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp tại Đại học California (Mỹ), những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa không phải thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc hỗ trợ đảo ngược tình trạng thể chất dễ viêm, dễ bệnh . Bà khuyên dùng 8 thứ dưới đây vừa là thực phẩm vừa là thuốc giúp giảm cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư.

- Việt quất: Chứa nhiều vitamin C, chất xơ, cùng anthocyanin và quercetin, hai chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Quercetin còn có thêm tác dụng chống viêm.

- Cam và chi cam chanh: Nguồn vitamin C dồi dào giúp tăng sức đề kháng, giảm phản ứng viêm, hỗ trợ tổng hợp collagen và tái tạo tế bào.

- Súp lơ trắng: Giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp duy trì hệ thần kinh, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, phòng bệnh mạn tính và hỗ trợ giữ cân nặng ổn định.

- Cá hồi: Một trong những nguồn omega-3 tốt nhất, đóng vai trò trong cấu trúc màng tế bào. Omega-3 giúp giảm viêm, bảo vệ mạch máu và hệ thần kinh.

- Sữa chua: Chứa nhiều lợi khuẩn giúp tăng cường hấp thu dinh dưỡng, cải thiện miễn dịch, ức chế vi khuẩn có hại và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

- Hoa cúc (trà hoa cúc): Giàu flavonoid, chất có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng virus. Ngoài ra, còn hỗ trợ tiêu hóa và tăng tốc độ chuyển hóa.

- Nấm: Chứa polysaccharide và chất xơ. Polysaccharide có khả năng tăng miễn dịch, giảm cholesterol và hỗ trợ phòng ung thư. Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, giữ gìn sức khỏe tiêu hóa.

- Nghệ: Bột nghệ chứa curcumin, chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp phòng bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ. Curcumin còn thúc đẩy chuyển hóa và hỗ trợ giấc ngủ.

Nguồn và ảnh: HK01