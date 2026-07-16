Tiệm vàng Kim Lý đang nằm trong tay ai?

Có 2 người cùng góp vốn tại Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý. Công ty này có vốn điều lệ 79 tỷ đồng.

Ngày 12/7/2026, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bị khởi tố về tội "Buôn lậu" khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền thông vào tháng 5/2026, bà Mỹ từng khẳng định tiệm vàng của mình làm ăn chân chính, uy tín, luôn giữ chữ tín nên khách hàng rất thương. "Mình làm đúng thì không có gì phải sợ", bà nói tại thời điểm đó, khi những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội khiến nhiều khách hàng mang sản phẩm đến kiểm tra hoặc bán tại cửa hàng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra lại chỉ ra sự thật khác. Cơ quan điều xác định các đối tượng (trong đó có bà Mỹ) đã có phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi.

Cụ thể, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, nhà chức trách đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Tiệm vàng Kim Lý đã đóng cửa vào chiều ngày 14/7. Ảnh: Nhật Quang

Tiệm vàng Kim Lý do ai làm chủ?

Theo tìm hiểu, Kim Lý là một tiệm vàng đã hoạt động lâu đời tại TP.HCM, chính thức đăng ký thành lập doanh nghiệp vào ngày 29/3/2002 (đến nay đã 24 năm).

Tại thời điểm năm 2019, ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965) là Giám đốc Công ty CP Vàng bạc – Đá quý Kim Lý và cũng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tới tháng 3/2020, bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) giữ chức Giám đốc công ty. Trong khi đó, ông Hồ Chí Lý trở thành Chủ tịch HĐQT công ty. Lúc này, doanh nghiệp có vốn điều lệ 32 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ sau thời điểm bà Mỹ làm giám đốc doanh nghiệp, công ty này đã liên tục tăng quy mô vốn. Cụ thể, hồi tháng tháng 9/2020, vốn điều lệ tăng từ 32 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Tới tháng 11/2023, số vốn được nâng lên 79 tỷ đồng.

Vào tháng 12/2025, cơ cấu vốn cũng được công bố với 2 thành viên góp là ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ. Mỗi cá nhân này góp 39,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, doanh nghiệp cũng đăng ký chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty CP sang Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý. Lúc này, bà Mỹ tiếp tục giữ chức danh Giám đốc. Trong khi ông Lý thay đổi từ "Chủ tịch HĐQT" sang Chủ tịch HĐTV.

Hồi tháng 5/2026, một cuộc khủng hoảng kim cương cũng đã được châm ngòi sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, chủ Khu du lịch Đại Nam livestream cho rằng một số tiệm kinh doanh đá quý đã bán kim cương không trung thực. Sự việc được phát hiện khi bà Hằng giao dịch trên thị trường quốc tế.

Dù thông tin trên chưa được xác minh đúng hay sai nhưng ngay lập tức khách hàng đã kéo tới Tiệm vàng Kim Lý – đơn vị được nhắc tên trong livestream của bà Hằng - để bán sản phẩm.

Từ đây, các tiệm kim cương khác tại TP.HCM cũng bị vạ lây. Sau đó, hàng loạt cửa hàng bán kim cương tại TP.HCM có động thái đóng cửa hoặc ngừng hoạt động do khó khăn như Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Tiệm vàng Kim Hồng.

Cuộc khủng hoảng với ngành kim cương tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi nguyên Giám đốc Công ty P-Lab (trước đây là PNJ-Lab), công ty thành viên của PNJ, bị cơ quan điều tra khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Ghi nhận mới nhất trong sáng ngày 15/7 cho thấy các tiệm kinh doanh của Công ty TNHH Ngọc Châu Âu, Kim Lý, Ngọc Tâm, Kim Châu cũng đều đang trong tình trạng cửa đóng then cài./