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Tiêm kích thế hệ sáu J-36 của Trung Quốc gây ngạc nhiên khi tiếp tục được nâng cấp

Bạch Dương
|

Trung Quốc đang liên tục cải tiến tiêm kích tàng hình thế hệ sáu J-36 của mình nhằm tạo ra phương án thiết kế tối ưu.

Máy bay chiến đấu J-36 thế hệ thứ sáu tiên tiến do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo tiếp tục tham gia các cuộc thử nghiệm bay. Những bức ảnh mới, được cho là của nguyên mẫu thứ 5 đã xuất hiện trên mạng xã hội, được đăng tải bởi nhóm VKontakte "China Army".

Đáng chú ý là chiếc tiêm kích không có cánh đuôi đứng này, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô (Chengdu) phát triển, dường như đã được cải tiến cửa hút khí và vòi phun động cơ.

Các kỹ sư Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa các đặc tính hiệu suất của máy bay, vì vậy những cuộc thử nghiệm đang được tiến hành để kiểm tra nhiều tùy chọn vòi phun khác nhau.

Vô số biện pháp đang được thực hiện để giảm tín hiệu phản xạ radar và bộc lộ hồng ngoại, trong khi không gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện động tác nhào lộn phức tạp của máy bay.

Những cải tiến mới được ghi nhận trên khung thân tiêm kích tàng hình thế hệ sáu J-36.

J-36 được hình dung là một nền tảng tác chiến đa năng tầm xa, có khả năng tấn công máy bay AWACS, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, sở chỉ huy và các yếu tố khác của hệ thống chỉ huy và kiểm soát của đối phương trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hiện thông tin về việc sản xuất J-36 trên quy mô nhỏ vẫn chưa được xác nhận; mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện chuyên sâu.

Nhưng nếu so với chương trình F-47 của Mỹ, FCAS và GCAP của châu Âu thì rõ ràng Trung Quốc đang dẫn trước đối thủ một khoảng cách rất xa.

Theo Rossiyskaya Gazeta
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