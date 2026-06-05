Một máy bay không xác định đã được phát hiện gần Khu vực 51, có thể đó chính là tiêm kích thế hệ 6 F-47.

Một chiếc máy bay không xác định đã được phát hiện trên sa mạc Nevada, nơi đặt khu thử nghiệm bí mật Groom Lake, hay còn gọi là Khu vực 51. Hình ảnh tương ứng được phát hành bởi Project Fear.

Chiếc máy bay độc đáo này đã được camera ảnh nhiệt ghi lại khi đang bay ở độ cao lớn. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn cho thấy rõ các đặc điểm thiết kế khí động học của nó.

Theo các nhà phân tích, máy bay được thiết kế theo kiểu "vịt" và trang bị cánh chính dạng diều cong. Có thể suy đoán rằng nó sử dụng cấu hình 2 động cơ.

Sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng, nhiều nghi ngờ đã nảy sinh về tính xác thực. Một số người cho rằng độ chi tiết thu được bằng camera ảnh nhiệt có vẻ quá cao và gọi đây là giả mạo.

Để đáp lại, nhóm Project Fear đã công bố danh sách các thiết bị được sử dụng trong quá trình quay phim, gồm: 1 máy ảnh nhiệt InfiRay 10, 1 máy quay Sony FX3 được trang bị thiết bị nhìn đêm phốt pho trắng PVS-14 và 1 máy quay Sony FX3 khác với ống kính tiêu chuẩn.

Nhiều giả thuyết về nguồn gốc của chiếc phi cơ bí ẩn này đã xuất hiện trên Internet. Giả thuyết phổ biến nhất liên kết phương tiện trên với chương trình Tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) và máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầy triển vọng F-47.

Hình dáng chiếc máy bay vừa xuất hiện trên Khu vực 51 có nhiều nét tương đồng với F-47.

Giả thuyết này dựa trên sự tương đồng về hình dáng bên ngoài của chiếc máy bay với hai bản đồ họa chính thức đã được Boeing và Không lực Mỹ công bố trước đó.

Cần nhớ rằng theo kế hoạch của Mỹ, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích F-47 sản xuất hàng loạt dự kiến diễn ra vào năm 2028. Do vậy có khả năng chiếc máy bay được ghi lại là một mẫu thử nghiệm tiền sản xuất, hoặc một mẫu trình diễn công nghệ.

Quá trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 của Mỹ có thể được đẩy nhanh trong bối cảnh các chương trình tương tự ở Trung Quốc đạt được bước tiến đáng kể, các chuyên gia nhận xét Trung Quốc đã có ít nhất 2 nguyên mẫu máy bay loại này đang hoạt động.

F-47 được thiết kế để thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-22 Raptor. Loại tiêm kích có người lái mới này phải hoạt động phối hợp chặt chẽ với các hệ thống không người lái và thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau.

Chi phí cho chương trình NGAD của Lầu Năm Góc đã đạt mức kỷ lục 8,73 tỷ USD, trong đó 2,33 tỷ USD được phân bổ chỉ riêng cho năm 2024. Không lực Mỹ báo cáo rằng các máy bay chiến đấu thế hệ mới của Boeing và Lockheed Martin đã bay thử nghiệm hàng trăm giờ kể từ năm 2019.

Thông số kỹ thuật của F-47 vẫn được giữ bí mật. Máy bay này dự kiến sẽ được trang bị một loạt công nghệ giảm phản xạ radar, hệ thống cảm biến tiên tiến và động cơ thế hệ mới.

Trong tương lai, Boeing có thể nhận được các đơn đặt hàng trị giá hàng trăm tỷ USD trong suốt vòng đời của chương trình NGAD, biến nó trở thành một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử hàng không quân sự Mỹ.