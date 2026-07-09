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Tiêm kích NATO ở vùng Baltic đã được trao quyền bắn hạ máy bay Nga

Sao Đỏ
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NATO đã nhất trí chuyển đổi nhiệm vụ tại khu vực Baltic từ việc tuần tra không phận các nước đồng minh sang phòng không chủ động.

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Thông báo này được Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đưa ra. Theo nhận định, bước đi mới sẽ giúp Liên minh có thêm khả năng linh hoạt và phản ứng nhanh hơn đối với các mối đe dọa trên không gần biên giới với Nga.

Quyết định gia hạn nhiệm vụ kéo dài nhiều năm đã được NATO đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Định dạng mới này đồng nghĩa với việc các máy bay chiến đấu NATO sẽ có khả năng ứng phó tốt hơn với nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm cả mục tiêu có thể gây nguy hiểm cho các quốc gia Baltic.

"Nhiệm vụ tuần tra không phận hiện tại được thiết kế cho thời bình, khi máy bay chiến đấu phản ứng với các sự cố bằng cách hộ tống. Bằng cách này, chúng ta thể hiện rằng NATO quan tâm đến vụ việc. Đây là một hình thức răn đe", ông Nauseda nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết thêm, phái bộ được cải tổ để có "tính linh hoạt cao hơn và khả năng phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa trên không".

"Về cơ bản, sự thay đổi là Tư lệnh tối cao Liên quân châu Âu (SACEUR) sẽ nhận được quyền hạn rộng hơn, và phản ứng cần thiết trao cho phi công sẽ được làm rõ hơn để có sự linh hoạt cao", Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói thêm.

Cụ thể, những thay đổi này quy định không cần phải tham vấn ở cấp độ chính trị trước khi bắn hạ máy bay không người lái Nga hay bất cứ quốc gia nào khác nếu chúng xâm nhập không phận NATO.

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Máy bay Nga là đối tượng đánh chặn thường xuyên của NATO, sắp tới UAV có thể bị bắn hạ ngay lập tức mà không cần cảnh cáo.

Một thay đổi khác liên quan đến căn cứ không quân Emari của Estonia. Căn cứ này sẽ chính thức trở thành một sân bay hoạt động đầy đủ chức năng của NATO.

Đồng thời số lượng binh sĩ đóng quân thường trực tại căn cứ sẽ không thay đổi đáng kể trong những năm tới, trừ khi cần tăng cường lực lượng nhanh chóng.

Nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic đã được triển khai từ năm 2004, khi Litva, Latvia và Estonia gia nhập NATO. Do các quốc gia Baltic không có máy bay chiến đấu riêng, nên các nước đồng minh luân phiên bố trí tiêm kích tại các căn cứ ở Šiauliai, Lithuania và Emari, Estonia.

Máy bay chiến đấu thường xuyên được điều động khẩn cấp để xác định và hộ tống phi cơ quân sự Nga tiếp cận không phận NATO hoặc bay với bộ phát đáp tắt và không có kế hoạch rõ ràng hoặc thiếu liên lạc với kiểm soát viên.

Việc tăng cường phòng không vùng Baltic có ý nghĩa thiết thực đối với an ninh của toàn bộ khu vực.

Theo Militarnyi
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