Tiêm kích MiG-29SE hiện đại hóa của Syria sẽ được đưa đến Ukraine?

Không quân Ukraine có thể được tăng cường lực lượng bởi những tiêm kích MiG-29SE nâng cấp từng thuộc về Syria.

Hình ảnh máy bay chiến đấu MiG-29, từng phục vụ trong Không quân Chính phủ Syria (SyAAF) của cựu Tổng thống Bashar al-Assad đã xuất hiện trên mạng xã hội. Chiếc tiêm kích này nằm trong một hầm trú ẩn tại căn cứ không quân chưa rõ.

Như đã đưa tin trên kênh telegram "Voevoda Decides", chính quyền mới đã nhận được tổng cộng khoảng 15 máy bay loại này và hầu hết trong số đó là phiên bản cải tiến tương đối hiện đại theo tiêu chuẩn MiG-29SM.

Trước đó có thông tin cho rằng một phần lớn tiêm kích của Syria đã bị Không quân Israel phá hủy, nhưng thực tế có lẽ không phải vậy.

Với những gì diễn ra không rõ điều gì sẽ xảy ra với những chiếc MiG-29 này. Bản thân người Syria khó lòng vận hành chúng một cách đầy đủ vào lúc này, nhưng khả năng bán lại là rất cao. Vì vậy những lo ngại đang lan truyền trên mạng xã hội Nga rằng những chiếc MiG-29 này sẽ rơi vào tay Ukraine là hoàn toàn có cơ sở.

Xét đến việc chính quyền Ukraine hiện đang cố gắng thu mua vũ khí ở bất cứ đâu có thể, khả năng xảy ra một thỏa thuận như vậy không thể bị loại trừ.

Tiêm kích MiG-29SE của Syria đang được lưu trữ tại một căn cứ không quân.

Trước đó vào năm 2020, xuất hiện thông tin các tiêm kích MiG-29SE của SyAAF đã được Nga nâng cấp lên tiêu chuẩn MiG-29SM mạnh hơn nhiều và có cả năng lực tấn công mặt đất bằng vũ khí dẫn đường chính xác.

MiG-29SE của không quân Syria còn được nhìn thấy tích hợp pod tác chiến điện tử Talisman do Belarus sản xuất. Thiết bị này nhận kỳ vọng sẽ giúp MiG-29 của SyAAF trở nên "vô hình" trước tiêm kích Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ.

MiG-29SE của Syria còn được quảng cáo là có tên lửa không đối không RVV-AE trong kho dự trữ. Vũ khí này sở hữu tầm bắn và độ tin cậy cao hơn nhiều so với AIM-120 AMRAAM của đối phương.