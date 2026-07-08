Tiêm kích MiG-29 Triều Tiên không có cơ hội khi đối đầu KF-21 Hàn Quốc?

Tạp chí National Interest đã so sánh máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc với MiG-29 của Không quân Triều Tiên.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Triều Tiên (DPRK) khó có cơ hội chiến thắng khi đối đầu KF-21 Boramae thế hệ mới do Hàn Quốc sản xuất. Tạp chí National Interest (NI) đã so sánh khả năng của hai loại tiêm kích chủ lực của đôi bên.

Bài báo lưu ý KF-21 mới được đưa vào phục vụ gần đây, trong khi MiG-29 của Triều Tiên đã vào biên chế từ cuối những năm 1980. Theo tác giả, mục đích duy nhất của KF-21 là để đối phó với Không quân Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.

Đáng chú ý là KF-21, được trang bị radar hiện đại, có khả năng phát hiện và tấn công MiG-29 sớm hơn. Máy bay Boramae sẽ được trang bị tên lửa tầm xa Meteor của châu Âu, đủ khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở tầm bắn hơn 100km.

Loại đạn không chiến này vượt trội hoàn toàn tên lửa R-27 trang bị cho tiêm kích MiG-29 của Triều Tiên vốn có tầm bắn hạn chế và chỉ được dẫn bằng phương thức bán chủ động.

Tiêm kích MiG-29 Triều Tiên bị nhận xét không có cơ hội khi đối đầu KF-21 Hàn Quốc.

Ngoài ra, khi so sánh trong cận chiến, MiG-29 có khả năng cơ động cao và trên lý thuyết vượt trội hơn KF-21: "MiG-29 được thiết kế với tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng tuyệt vời, khả năng cơ động cao và xoay trở linh hoạt. Máy bay này nổi tiếng là một chiến đấu cơ xuất sắc", bài báo cho biết.

Tuy vậy, KF-21 lại có lợi thế ở việc trang bị tên lửa không chiến tầm ngắn với khả năng "Khóa mục tiêu sau khi phóng", bao gồm cả AIM-9 và IRIS-T, khiến ưu điểm về sức cơ động của MiG-29 gần như không còn.

Vào tháng 3 năm nay, có thông tin cho biết Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ 4++ KF-21, khiến dòng tiêm kích này còn chiếm ưu thế vượt trội về số lượng khi đặt cạnh MiG-29 của Triều Tiên.