Chiến đấu cơ KF-21 Boramae do Hàn Quốc sản xuất đang được nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á quan tâm.

Chính phủ Philippines đang đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) để mua 20 máy bay chiến đấu đa năng KF-21 Boramae bằng nguồn tài trợ ưu đãi từ Seoul.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc mua sắm này là một phần của giai đoạn thứ ba trong chương trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Philippines (Horizon 3), khi nước này dự định mua tổng cộng lên đến 40 tiêm kích đa năng.

Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Philippines về việc mua 12 - 20 chiếc KF-21, với thời gian giao hàng dự kiến vào năm 2027 - 2029.

Theo ấn phẩm Reportera của Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Philippines đã đàm phán với KAI về việc mua KF-21 kể từ tháng 10/2025, ngay sau khi máy bay này ra mắt tại triển lãm hàng không vũ trụ ADEX 2025 ở Seoul.

Một nguồn tin trong ngành mô tả tiến trình đàm phán là tích cực, so sánh với việc ký kết thành công hợp đồng cung cấp thêm 12 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho Không quân Philippines, trị giá khoảng 700 triệu USD, được ký kết vào tháng 6/2025.

Cơ chế pháp lý quan trọng để tài trợ cho thương vụ này là một điều khoản trong Luật Ngân sách Quốc gia Philippines năm tài chính 2026, lần đầu tiên trực tiếp cho phép chính phủ vay vốn nước ngoài để mua sắm trang thiết bị quân sự.

Không quân Philippines sẽ có phi đội 20 tiêm kích KF-21 hiện đại.

Vào tháng 5/2026, Chủ tịch KAI - ông Kim Jong-chul tuyên bố tổng số lượng máy bay KF-21 đang trong quá trình đàm phán xuất khẩu đã vượt quá 200 chiếc, trong đó Philippines cùng với Indonesia, Malaysia và Ba Lan là những khách hàng ưu tiên.

Đề xuất của KAI gửi tới Philippines đang được xem xét cho việc nâng cấp KF-21 Block 1, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ giành ưu thế trên không. Việc nâng cấp theo từng giai đoạn lên cấu hình Block 2, mở rộng khả năng tấn công mặt đất, đang được lên kế hoạch.

Việc giao hàng Block 2 cho Không quân Hàn Quốc dự kiến bắt đầu vào năm 2027 - 2031. Chi phí ước tính cho các máy bay KF-21 sản xuất ban đầu nằm trong khoảng 80 - 90 triệu USD, với tổng chi phí cho một gói 12 - 20 máy bay, bao gồm hỗ trợ hậu cần, phụ tùng thay thế và đào tạo phi công ban đầu, ước tính khoảng 1,0 - 1,5 tỷ USD.

Trong các cuộc đàm phán, khả năng thành lập một trung tâm bảo trì, sửa chữa và vận hành tại Căn cứ Không quân Clark cũng đang được thảo luận.

Không quân Philippines đã vận hành 12 chiếc FA-50PH do KAI sản xuất (một biến thể của máy bay huấn luyện chiến đấu T-50) từ năm 2014 và dự kiến sẽ nhận thêm 12 chiếc FA-50 Block 20 nữa từ năm 2026.

Cơ sở hạ tầng hậu cần đã được chứng minh và đội ngũ kỹ thuật viên đào tạo bài bản của KAI mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh trong quá trình đấu thầu mua sắm máy bay chiến đấu mới.

Đối thủ cạnh tranh của KF-21 trong gói thầu bao gồm F-16C/D Block 70/72 (Lockheed Martin, Mỹ) và JAS-39E/F Gripen (Saab, Thụy Điển).

Theo ghi nhận, Bộ Quốc phòng Philippines (DoD) đã trả lại đề xuất của Lockheed Martin vì vượt quá mức ngân sách mua sắm đã được phê duyệt.