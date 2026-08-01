Tiêm kích F-47 sẽ phải sử dụng động cơ 'chuyển tiếp' tương tự Su-57?

Do động cơ chính đang chậm tiến độ, tiêm kích F-47 nhiều khả năng sẽ phải sử dụng một "trái tim" tạm thời.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới nhất của Mỹ - F-47, có thể sẽ được trang bị động cơ "chuyển tiếp" do việc phát triển động cơ chính của nó đang bị chậm tiến độ, trang The War Zone (TWZ) cho biết.

Theo nguồn tin, động cơ XA103 cùng với XA102 của Pratt & Whitney và General Electric, được phát triển như một phần của chương trình Next Generation Adaptive Powerplant (NGAP), có thể chưa sẵn sàng để lắp đặt trên F-47 cho đến những năm 2030, trong khi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay dự kiến vào năm 2028.

Tùy thuộc vào thời gian hoàn thành việc phát triển động cơ mới, những chiếc F-47 thuộc lô sản xuất ban đầu có thể phải lắp đặt động cơ khác, đây cũng là cách Nga thực hiện trên chiếc Su-57 của mình.

Theo kế hoạch hiện tại, việc sản xuất nguyên mẫu và đánh giá sẽ tiếp tục ít nhất đến tháng 9/2031. Tài liệu ngân sách cũng chỉ ra kế hoạch tăng mạnh nguồn tài trợ cho chương trình NGAP trong 3 năm tới.

Không lực Mỹ đang yêu cầu gần 513,7 triệu USD cho chương trình này trong năm tài chính tiếp theo, sau đó dự kiến sẽ yêu cầu thêm 905,7 triệu USD và 865 triệu USD vào các năm tài chính 2028 và 2029.

Sau đó nguồn kinh phí dự kiến hàng năm sẽ giảm xuống còn khoảng 300 triệu USD trong các năm tài chính 2030 và 2031, hiện là những giai đoạn xa nhất trong kế hoạch ngân sách.

Có khả năng ở giai đoạn đầu, F-47 sẽ lắp động cơ hiện được sử dụng trên các máy bay chiến đấu thế hệ trước, cụ thể là Pratt & Whitney F135 hoặc Pratt & Whitney F119-PW-100.

Hình ảnh sơ đồ động cơ XA103.

Pratt & Whitney cho biết động cơ XA103 đang được phát triển hoàn toàn trong môi trường kỹ thuật số, sử dụng một mô hình duy nhất tích hợp thiết kế, sản xuất và thử nghiệm. Công ty nói rõ cách tiếp cận này giúp tăng tốc đáng kể và giảm thiểu lỗi.

XA103 có chu kỳ hoạt động thích ứng cho phép thay đổi mức độ tạo chu trình kép trong suốt chuyến bay tùy thuộc vào nhu cầu hiện tại.

Điều này cho phép thay đổi giữa các chế độ lực đẩy tối đa, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khả năng bị phát hiện bởi ảnh nhiệt - tùy thuộc vào việc ưu tiên công suất tối đa, tiết kiệm nhiên liệu hay khả năng bị phát hiện thấp.

Vào tháng 2/2025, Pratt & Whitney thông báo hoàn thành giai đoạn Đánh giá Thiết kế Chi tiết (Detailed Design Review) cho XA103. Công ty đã đầu tư khoảng 30 triệu USD vào việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, đồng thời huy động hơn 1.000 kỹ sư và hơn 100 nhà cung cấp tham gia chương trình này.

Giai đoạn tiếp theo sẽ là Đánh giá sự sẵn sàng lắp ráp, sau đó việc tích hợp và thử nghiệm nguyên mẫu đầu tiên sẽ được tiến hành.

Sơ đồ cấu tạo động cơ XA102.

Trong khi đó, XA102 là phiên bản kế nhiệm của mẫu thử nghiệm XA100, được phát triển trong khuôn khổ Chương trình Chuyển đổi Động cơ Thích ứng (AETP) trước đây.

Suốt chương trình AETP, GE đã phát triển các công nghệ cốt lõi của động cơ thích ứng, và XA102 được tạo ra dựa trên kinh nghiệm đó, nhưng đã thay đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình NGAP.

Động cơ XA102 sử dụng chu trình 3 vòng thích ứng. Không giống như các động cơ phản lực turbojet 2 vòng thông thường, nó có thêm 1 vòng thứ ba cho phép thay đổi phân phối không khí trong suốt chuyến bay.

Giống như đối thủ cạnh tranh Pratt & Whitney XA103, XA102 được chế tạo bằng Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE), tích hợp thiết kế, sản xuất và thử nghiệm trong một môi trường kỹ thuật số duy nhất, giúp giảm thời gian phát triển và rủi ro kỹ thuật.

Vào tháng 1/2025, GE Aerospace đã được trao hợp đồng tiếp tục phát triển XA102 theo chương trình NGAP. Công ty báo cáo hoàn thành các giai đoạn thiết kế quan trọng và đang tiếp tục chuẩn bị cho việc sản xuất và thử nghiệm nguyên mẫu.