Tiệm giặt nổi tiếng ở Hà Nội bị khách hàng tố làm mất 2 chiếc áo hiệu giá 60 triệu, áo khoác LV 150 triệu cũng "biến dạng"

Một khách hàng phản ánh trải nghiệm tồi tệ với dịch vụ của V.G.

Gửi 2 áo hàng hiệu đi giặt, 17 ngày sau mới được thông báo đã thất lạc

Theo chia sẻ từ nữ khách hàng trên MXH, ngày 18/4, cơ sở V.G tại Hà Nội tiếp nhận một đơn hàng gồm chăn cùng hai chiếc áo hàng hiệu, trong đó có một áo Hermes và một áo Louis Vuitton. Chủ sở hữu cho biết tổng giá trị của hai chiếc áo khoảng 60 triệu đồng và có hóa đơn chứng từ liên quan.

Trong bài đăng, khách hàng cho biết sau này phía đơn vị giặt giải thích rằng ngay trong đêm tiếp nhận đơn hàng, túi đựng hai chiếc áo đã vô tình rơi vào thùng rác trong quá trình xử lý.

Điều khiến người đăng bài băn khoăn là trong khoảng thời gian sau đó, phía dịch vụ vẫn liên hệ để nhắc thanh toán phí giặt, trong khi theo lời giải thích sau này, hai chiếc áo đã không còn được lưu giữ từ đêm đầu tiên.

Theo nội dung chia sẻ, từ ngày 18/4 đến đầu tháng 5, khách hàng không nhận được thông báo nào về việc thất lạc đồ. Đến ngày 7/5, khi nhận lại các món đồ còn lại và chủ động hỏi về hai chiếc áo, phía quản lý mới xác nhận sự việc.

Khách hàng cho biết đã được xem một số đoạn camera liên quan nhưng cho rằng hình ảnh chưa đủ rõ để xác định chính xác diễn biến sự việc. Người này cũng nói rằng đã đề nghị được nhận file gốc để kiểm tra kỹ hơn nhưng không được chấp thuận.

Cũng theo bài đăng, tại buổi làm việc ban đầu, phía quản lý được cho là đã thể hiện tinh thần chịu trách nhiệm và đề cập khả năng bồi thường giá trị hai chiếc áo.

Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi sau đó, khách hàng cho biết phương án được đưa ra đã thay đổi. Theo phản ánh, doanh nghiệp viện dẫn quy định bồi thường trong lĩnh vực giặt là với mức đền bù tính theo nhiều lần phí dịch vụ giặt.

"Họ cho mình xem camera nhưng video rất mờ. Đến thời điểm này mình vẫn chưa rõ là áo rơi như thế nào và nhân viên vứt rác nhầm ra sao. Mình đề nghị gửi file để xem kỹ hơn thì từ chối.

Tại nhà mình, quản lý cam kết sẽ chịu trách nhiệm và đền đủ giá trị 2 chiếc áo. Thậm chí còn nói nhân viên làm mất và quản lý chịu 50%, cửa hàng chịu 50% còn lại. Tin lời đó nên mình gửi hóa đơn để họ về xử lý đền bù.

Nhưng ngày sau khi về, Vua Giặt đổi thái độ. Họ nói không có khả năng đền, viện dẫn quy định ngành giặt là chỉ bồi thường 15 lần tiền giặt. Trong khi đây không phải làm hỏng mà là làm mất hẳn đồ. Cuối cùng họ chỉ hoàn lại 180 nghìn tiền giặt và bảo sẽ nghĩ tiếp", nữ khách hàng cho hay.

Người thân nữ khách hàng "bóc phốt" V.G trên mọi phương diện

Đến ngày 8/5, hai bên có buổi gặp trực tiếp để tiếp tục trao đổi. Người đăng bài cho biết phía V.G ban đầu giải thích rằng đơn vị này hoạt động theo mô hình hợp tác với công ty mẹ nên không trực tiếp quyết định mức bồi thường. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục đề cập tới quy định giới hạn bồi thường theo phí dịch vụ.

Theo chia sẻ của khách hàng, sau nhiều lần thảo luận, mức đề xuất được nâng lên 50 lần tiền giặt - tương đương khoảng 9 triệu đồng. Tuy nhiên, phương án này không nhận được sự đồng thuận từ phía người gửi đồ.

"Mình thậm chí đã đề xuất nếu không muốn đền tiền thì có thể ra store mua lại đúng 2 chiếc áo trả cho mình, nhưng họ cũng không thực hiện", nữ khách hàng viết.

Nghi vấn chiếc áo khoác Louis Vuitton trị giá 150 triệu đồng bị "biến dạng"

Ngoài câu chuyện liên quan đến hai chiếc áo bị thất lạc, khách hàng còn cho biết một chiếc áo khoác Louis Vuitton khác trị giá khoảng 150 triệu đồng được gửi xử lý phần lông áo cũng phát sinh tranh cãi.

Theo nội dung chia sẻ, sau lần xử lý đầu tiên, tình trạng phần lông chưa được cải thiện như mong muốn. Chiếc áo sau đó được tiếp nhận lần thứ hai để khắc phục.

Tuy nhiên, khi nhận lại sản phẩm, khách hàng cho rằng phần đai áo xuất hiện biến dạng trong khi chất lượng phần lông chưa được cải thiện. Người này cũng phản ánh việc hình ảnh chiếc áo được sử dụng trong nội dung quảng bá dịch vụ mà chưa có sự đồng ý từ chủ sở hữu.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều ý kiến đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Một bộ phận người dùng bày tỏ sự quan tâm tới quy trình quản lý, kiểm đếm và lưu trữ đồ dùng có giá trị cao tại các đơn vị giặt là chuyên nghiệp. Nhiều người cho rằng các sản phẩm hàng hiệu hoặc có giá trị lớn cần được kiểm kê, ghi nhận tình trạng chi tiết trước khi xử lý.

Một số ý kiến khác tập trung vào vấn đề bồi thường, cho rằng điều quan trọng nhất là hai bên cần có căn cứ rõ ràng về giá trị tài sản, điều khoản dịch vụ và trách nhiệm của mỗi bên ngay từ thời điểm tiếp nhận sản phẩm.

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng cần chờ thêm thông tin từ phía doanh nghiệp để có cái nhìn đầy đủ hơn về toàn bộ vụ việc.

Chính sách bồi thường của V.G đang quy định như thế nào?

Theo nội dung đăng tải trên website của V.G trong mục “Chính sách dịch vụ 2026”, áp dụng từ ngày 1/5/2026, doanh nghiệp công bố nhiều mức bồi thường khác nhau tùy theo gói dịch vụ khách hàng sử dụng.

Cô gái phản ánh chiếc áo LV của mình bị cơ sở V.G tự ý sử dụng để quay quảng cáo

Cụ thể, với gói giặt lồng, trường hợp mất đồ được quy định bồi thường bằng 15 lần phí giặt của món đồ bị mất.

Đối với các gói giặt nước và giặt khô từ cấp độ 1 đến 6, trường hợp mất đồ được bồi thường 20 lần chi phí dịch vụ giặt của món đồ đó; trường hợp hỏng đồ được bồi thường 10 lần chi phí dịch vụ.

Đáng chú ý, chính sách cũng có mục “Đền bù theo giá trị món đồ”. Theo đó, khách hàng có thể khai báo giá trị tài sản trước khi sử dụng dịch vụ và tham gia gói trách nhiệm mở rộng với mức phụ phí 7% trên giá trị khai báo. Trong trường hợp này, nếu phát sinh mất đồ, mức bồi thường có thể lên tới 100% giá trị đã khai báo và được ghi nhận hợp lệ trong hồ sơ giao nhận trước khi xử lý.

Chính sách cũng nêu rõ việc xác định giá trị tài sản cần dựa trên hồ sơ giao nhận, hóa đơn mua hàng hoặc các tài liệu chứng minh phù hợp do khách hàng cung cấp.

Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chúng tôi đã liên hệ với V.G, tiệm giặt này cho biết sẽ có quản lý cấp cao trả lời. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức.