Tiêm filler trị thâm, nữ khách hàng bị tiêm ôxy già vào mắt

Ngày 23-10, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai biến nghiêm trọng do làm đẹp tại nhà.

Nữ bệnh nhân 55 tuổi cho biết trước đó được người cháu giới thiệu bạn mở spa làm đẹp có uy tín và đến tận nhà tiêm filler trị thâm để trẻ hóa đôi mắt. Kết quả, sau hơn một tháng làm đẹp với công thức "điều trị" của nhân viên spa, nạn nhân đến khám với tình trạng mi dưới mắt sưng tấy đỏ, đau nhức, thị lực giảm.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tấy, mi dưới sưng nề cứng, đỏ, đau, thị lực giảm

Khi được hỏi về chất tiêm cho bệnh nhân, người tiêm filler cho biết bản thân cũng không biết là thuốc gì, chỉ nghe nói đây là chất filler làm đầy rãnh lệ và có tác dụng trị thâm, trẻ hoá đôi mắt.



Khi xem hình sản phẩm được nhân viên chia sẻ, bác sĩ cho biết "ống thuốc" trị thâm mắt đã tiêm cho nạn nhân là ống gel ôxy già dùng để tẩy trắng men răng trong nha khoa.

Theo bác sĩ điều trị, ôxy già là loại dung dịch dùng ngoài với tác dụng làm sạch bề mặt, có tính sát khuẩn nhẹ, sinh nhiệt khi tiếp xúc với môi trường ngoài và tuyệt đối không được tiêm vào mô cơ thể.

Bình thường khi rửa vết thương chỉ cần dung dịch 5-10% đã tạo ra cảm giác nóng rát, rất khó chịu. Ôxy già dùng trong nha khoa để tẩy trắng men răng bị ố vàng thường có nồng độ cao 15-25-35%. Loại gel ôxy già mà người tiêm này dùng cho nạn nhân có nồng độ 35%, khi tiêm trực tiếp vào mô dưới da sẽ sinh nhiệt và tạo ra những phản ứng sinh hoá, gây đông vón protein, tắc mạch rất nguy hiểm

Đáng nói là với ôxy già thì không có loại thuốc nào có tác dụng trung hòa để giảm hay ngăn ngừa và giảm tác dụng của "thuốc".

Kíp phẫu thuật tiến hành làm sạch tổ chức hoại tử

Hậu quả, sau tiêm ôxy già, nữ khách hàng bị viêm tấy tổ chức, toàn bộ phần da mi dưới sưng nề cứng, đỏ, đau, thị lực giảm sút, tinh thần suy sụp... Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ tích cực.

Đến nay, sau 2 tuần điều trị, phẫu thuật tháo mủ, làm sạch tổ chức hoại tử... vết thương tương đối ổn định, thị lực cải thiện. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết về lâu dài có thể để lại sẹo co kéo biến dạng mi, nguy cơ hoại tử thứ phát, cần theo dõi chặt chẽ sau khi xuất viện.

PGS-TS Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết tai biến thẩm mỹ do tiêm filler tại các cơ sở không được phép và do các "chuyên gia" không có chuyên môn đã và đang xảy ra rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện điều trị cho nạn nhân bị tiêm gel ôxy già tẩy trắng răng vào mô cơ thể.

"Tai biến biến chứng do làm đẹp không đúng cách, do các spa, thẩm mỹ viện không đủ điều kiện ngày càng nhiều, đa dạng. Do đó, những người có nhu cầu làm đẹp không nghe những lời tư vấn, lôi kéo để thực hiện những can thiệp xâm lấn tại nhà, tại các spa, thẩm mỹ viện không có giấy phép hành nghề"- PGS Lâm khuyến cáo.