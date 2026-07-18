HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tịch thu 375 kg vàng, hơn 52 triệu USD trong vụ tham nhũng rúng động quốc gia Trung Đông

Hồng Duy
|

Cơ quan chức năng Iraq vừa tiến hành thu giữ 375 kg vàng cùng loạt tài sản trị giá hàng chục triệu USD trong cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn nhắm vào cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Adnan Al-Jumaili. Động thái này cho thấy quyết tâm gắt gao của chính quyền Baghdad trong việc thu hồi tài sản quốc gia bị tẩu tán.

Theo các nguồn tin từ cơ quan điều tra, toàn bộ số vàng khổng lồ lên tới 375 kg liên quan trực tiếp đến vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Adnan Al-Jumaili đã được thu hồi thành công. Hiện tại, số vàng này đã được vận chuyển và niêm phong an toàn tại kho lưu giữ của Ngân hàng Trung ương Iraq.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản có giá trị lớn nhất trong lịch sử các cuộc điều tra tham nhũng tại quốc gia này.

Không dừng lại ở kim loại quý, quá trình điều tra mở rộng đã giúp giới chức Iraq phát hiện và tiến hành kê biên một khối tài sản đồ sộ khác được cho là có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp.

Trong diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng đã phong tỏa thêm 9 bất động sản thương mại, 3 nhà máy quy mô lớn và 7 xe tải chuyên dụng. Tổng giá trị ước tính của danh mục tài sản vừa bị kê biên này lên tới khoảng 53 triệu USD. Các nhà chức trách cho biết, hoạt động truy tìm dòng tiền và thu hồi các tài sản có liên quan vẫn đang được tiếp tục mở rộng để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và tài sản thất thoát.

Vụ án của cựu Thứ trưởng Al-Jumaili đã kéo theo một cuộc thanh trừng diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 21 cá nhân có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đường dây tham nhũng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ấn Độ

vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại