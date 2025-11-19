Thuỳ Tiên khai nhận "sử dụng 2 - 3 viên kẹo mỗi ngày" theo khuyến cáo do không thích ăn rau

Ngày 19/11, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối.

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Thuỳ Tiên - thành viên hội đồng quản trị Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cùng với đó, Thuỳ Tiên cho biết, bản thân không thích ăn rau nên đã dùng theo đúng khuyến cáo, từ 2 - 3 viên kẹo Kera mỗi ngày: "Đúng theo khuyến cáo sử dụng, một ngày bị cáo sử dụng 2 - 3 viên một ngày."

Ảnh: Viết Thanh

Clip: Di Anh

Khi được HĐXX hỏi "Tại sao bị cáo lại sử dụng kẹo Kera?", Thuỳ Tiên cho hay "Tại vì bị cáo không biết ăn rau" đồng thời cũng khẳng định bản thân không biết tác hại sản phẩm.

Với câu hỏi "Bị cáo có biết doanh thu của kẹo Kera do ai quản lý hay không?" Thuỳ Tiên cho biết: "Bị cáo không rõ, chắc thuộc về công ty Chị em Rọt."

Cùng với đó, trong phiên toà, Thuỳ Tiên cũng cho biết, năm 2025, Công ty quản lí - Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - hưởng 30% lợi nhuận với các hợp đồng quảng cáo của bị cáo (trong đó có cả hợp đồng quảng cáo kẹo Kera).

Về vấn đề trách nhiệm pháp lý của công ty quản lý, Thuỳ Tiên cho biết, công ty sẽ có trách nhiệm ký hợp đồng thay cho bị cáo với các nhãn hàng khác, làm việc về mặt pháp lý, hợp đồng thay cho cô. Cụ thể theo bị cáo là "quản lý cũ và anh chị giám đốc công ty là chị Dung (bà Phạm Thị Kim Dung)."

Ảnh: Viết Thanh

Khi chủ toạ tiếp tục chất vấn "Hoạt động khi tham gia vào Công ty Chị Em Rọt có vi phạm vào hợp đồng với công ty không? Bị cáo vừa quảng cáo kẹo Kera, đại diện nhãn hàng mà người đại diện công ty không tư vấn gì à?". Thuỳ Tiên cho biết: "Bị cáo có nói cho công ty quản lý và công ty đồng ý".

Đồng thời, khi được hỏi về việc ai là người tư vấn cho Thuỳ Tiên về cách thức xử lý để loại bỏ trách nhiệm bị cáo thông qua hợp đồng dịch vụ, từ người có cổ đông cao nhất sang người quảng cáo, tư vấn ký hợp đồng lùi ngày, bị cáo đã chững lại một lúc và cho biết "Bị cáo nhận tư vấn nhiều nên không nhớ chính xác". Giọng Thuỳ Tiên run run vì hối hận khi tham gia vào dự án kẹo, gây ảnh hưởng sức khoẻ nhiều người cũng như sự nghiệp của mình.

"Nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo không bao giờ làm vì bị cáo đã xây dựng sự nghiệp rất khó khăn. Bị cáo rất bất ngờ khi nhận được kết quả sản phẩm đó. Đây là bài học rất lớn của bị cáo" - Thùy Tiên cho hay.

Kết thúc phiên toà buổi sáng, Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên phạm tội lừa dối khách hàng với mức phạt 2 năm - 2 năm 6 tháng tù. Nộp bổ sung mỗi người: 50 triệu đồng.