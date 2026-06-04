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Thủy quân lục chiến Mỹ chia tay AV-8B Harrier sau 41 năm phục vụ

Sao Đỏ
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AV-8B Harrier là loại máy bay chiến đấu có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng cực kỳ độc đáo.

Thủy quân lục chiến Mỹ chính thức chia tay av - 8 b Harrier sau 41 năm phục vụ - Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) đã chính thức cho ngừng hoạt động loại máy bay AV-8B Harrier. Thông tin này được trang Aerospace Global News cho biết.

Chiến đấu cơ Harrier đã phục vụ trong USMC hơn 5 thập kỷ. Thủy quân lục chiến Mỹ nhận chiếc AV-8A Harrier đầu tiên vào năm 1971 và phiên bản AV-8B vào năm 1985.

Hiện tại, đơn vị AV-8B cuối cùng đó là Phi đội VMA-223 vẫn đang được triển khai như một phần của Nhóm Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cho nhóm tác chiến.

Các máy bay còn lại đóng tại MCAS Cherry Point và sẽ tiếp tục thực hiện chức năng chiến đấu phục vụ Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEF) và Không đoàn Thủy quân lục chiến (MAW).

Kế hoạch ngừng hoạt động không nêu rõ số lượng máy bay AV-8B còn lại đang phục vụ. Tuy nhiên, vì mỗi phi đội thường có khoảng 10 chiếc nên có thể giả định rằng vẫn còn vài chục phi cơ Harrier sẵn sàng chiến đấu.

Theo Sổ tay Lực lượng Không quân Thế giới, Thủy quân lục chiến Mỹ đang sở hữu 78 máy bay loại này vào đầu năm 2026. Bất kể số lượng thực tế của chúng là bao nhiêu, Bộ chỉ huy USMC đã ấn định ngày kết thúc phục vụ đối với AV-8B Harrier.

Chuyến bay cuối cùng dự kiến thực hiện vào ngày 3/6 và lễ ngừng hoạt động chính thức sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Thủy quân lục chiến Mỹ chính thức chia tay av - 8 b Harrier sau 41 năm phục vụ - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier.

AV-8B Harrier II là một trong những máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất thế giới, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hoặc siêu ngắn (V/STOL).

Điểm nổi bật của nó là động cơ Rolls-Royce Pegasus với các vòi phun có thể xoay, cho phép lơ lửng trên không và cất cánh từ những địa điểm mà máy bay phản lực thông thường không thể tiếp cận.

AV-8B là phiên bản nâng cấp lớn của dòng Harrier thế hệ đầu tiên do Anh chế tạo. Biến thể mới này được phát triển bởi công ty McDonnell Douglas của Mỹ cùng với British Aerospace.

Những chiếc AV-8B đã được sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh vùng Vịnh, các chiến dịch ở Balkan và cuộc chiến Afghanistan cùng với Iraq.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang thay thế máy bay Harrier bằng những tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II của Lockheed Martin.

Máy bay này được trang bị pháo GAU-12 cỡ 25mm tích hợp và có khả năng sử dụng tên lửa AGM-65 Maverick, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM và nhiều loại vũ khí khác.

Theo Militarnyi
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Tags

vũ khí

Thủy quân Lục chiến Mỹ

AV-8B Harrier

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