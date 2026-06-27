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Thuỷ quân lục chiến Mỹ bắt đầu phải nhận loạt tiêm kích F-35B… ‘bị cụt đầu’

Bạch Dương
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Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu tiếp nhận tiêm kích F-35B bản cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng mà không được trang bị trạm radar ở mũi máy bay.

Thủy quân lục chiến Mỹ nhận tiêm kích F - 35 b ' bị cụt đầu ' không radar - Ảnh 1.

Thông tin này được công bố trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ bởi người đứng đầu Văn phòng Liên hợp chương trình F-35 - Trung tướng Thủy quân lục chiến Gregory Masiello.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sự chậm trễ trong việc giao hàng radar AN/APG-85 mới - khí tài sẽ thay thế radar AN/APG-81 hiện tại.

Theo vị tướng này, Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhận được 6 tiêm kích F-35B thuộc lô sản xuất số 17 mà không có radar. Thay vì trạm radar, khối đối trọng được lắp đặt ở mũi máy bay, giúp bù đắp khối lượng thiếu hụt thiết bị và cho phép thực hiện các chuyến bay.

Vướng mắc nằm ở quá trình chuyển đổi sang radar AN/APG-85 thế hệ mới, được Tập đoàn Northrop Grumman phát triển như một phần của chương trình hiện đại hóa Block 4.

Thủy quân lục chiến Mỹ nhận tiêm kích F - 35 b ' bị cụt đầu ' không radar - Ảnh 2.

Hệ thống radar AN/APG-81 dành cho máy bay chiến đấu F-35.

Các máy bay F-35B thuộc dòng lô 17 đã được điều chỉnh để phù hợp với trạm mới, do đó không thể lắp đặt radar AN/APG-81 thế hệ cũ mà không cần thay đổi cấu trúc.

Cho đến khi số tiêm kích trên tích hợp radar tiêu chuẩn, chúng sẽ chỉ được sử dụng cho huấn luyện bay cơ bản và thực hành các thao tác riêng lẻ, không thể triển khai cho nhiệm vụ chiến đấu hoặc huấn luyện toàn diện.

Dự kiến việc giao hàng loạt radar AN/APG-85 sẽ bắt đầu không sớm hơn năm 2028. Sau đó, các tiêm kích F-35B nói trên sẽ được trang bị lại bằng radar mới.

Trước đó, báo chí đã đưa tin do sự chậm trễ trong việc phát triển trạm radar AN/APG-85, các quân binh chủng của Mỹ sẽ phải nhận tiêm kích F-35 mà không có radar kể từ tháng 6/2025.

Sau đó, việc cung cấp tiêm kích vẫn tiếp tục bất chấp tình trạng thiếu thiết bị, ông Rob Wittman, Chủ tịch Tiểu ban Hàng không Chiến thuật thuộc Hạ viện Mỹ đã xác nhận vấn đề này.

Vị chính trị gia cho biết việc bàn giao máy bay với cấu hình hiện tại là một “thách thức” vì radar AN/APG-85 đòi hỏi công suất và hệ thống làm mát mạnh mẽ hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Điều này trực tiếp liên kết vấn đề radar với nhu cầu nâng cấp động cơ và hệ thống quản lý nhiệt của tiêm kích F-35.

Theo Militarnyi
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Tags

vũ khí

F-35B

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