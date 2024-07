Thường xuyên dùng mướp đắng phơi khô, cơ thể sẽ trải qua thay đổi bất ngờ gì?

Loại quả này khiến nhiều người không dám đụng tới vì có vị đắng, nhưng lại được mệnh danh là dược liệu vàng cho sức khỏe. Nếu không ăn được mướp đắng tươi, bạn có thể thái lát và phơi khô, dùng để pha trà. Dưới đây là những tác dụng của mướp đắng phơi khô nếu bạn sử dụng một cách hợp lý.

Không phải ai cũng biết tới những công dụng tuyệt vời của mướp đắng phơi khô. (Nguồn: Sohu)

Ngăn ngừa các bệnh tim mạch

Mướp đắng có hàm lượng vitamin C, vitamin E cao. Những loại vitamin này giúp chống lại quá trình oxy hóa lipid, thúc đẩy quá trình chuyển hóa cholesterol, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và có nhiều chức năng giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Vitamin E có thể loại bỏ các gốc tự do và ngăn chất béo bị oxy hóa và lắng đọng trong mạch máu, do đó ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

Thanh nhiệt giải độc

Thời tiết mùa hè nóng bức, cơ thể sẽ dễ nóng trong và nổi mụn. Uống nước mướp đắng có thể thanh nhiệt, giải độc và bổ sung khí, giảm các triệu chứng nóng trong như lở loét trong miệng, lưỡi, mụn nhọt. Theo “Bản thảo cương mục” ghi chép, mướp đắng có thể loại bỏ mệt mỏi và khó chịu.

Mướp đắng có hàm lượng carbohydrate thấp, năng lượng thấp, chứa một lượng chất xơ nhất định. Khi bạn uống nước mướp đắng không chỉ có tác dụng bổ sung nước, tăng cảm giác no mà còn thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, nhuận tràng và cũng là một cách tốt để giảm cân.

Hạ huyết áp

Trong mướp đắng chứa charantin, Vicinem Polypeptid -P, đây là những chất có khả năng giúp kiểm soát huyết áp. Vì vậy đây là một trong những thực phẩm được khuyên dung đối với người bị tăng huyết áp.

Kiện tỳ, trì hoãn quá trình lão hóa

Khi bạn cảm thấy chán ăn, khó tiêu, bạn có thể uống nước mướp đắng để kích thích vị giác, tốt cho tiêu hóa. Hơn nữa, mướp đắng có thể đi vào kinh tim, phổi, dạ dày, tác dụng hạ huyết áp, lipid máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm đẹp da.

Một số người còn sử dụng nước ép mướp đắng để đắp mặt và tẩy da chết, vì nó là một sản phẩm tự nhiên có tác dụng chăm sóc và làm sạch da rất tốt. Mướp đắng giàu vitamin B1, vitamin C và khoáng chất. Sử dụng mướp đắng có thể hỗ trợ loại bỏ mụn trứng cá và giữ ẩm cho da, đồng thời có tác dụng nhất định trong việc điều trị mụn trứng cá.

Ngoài ra, mướp đắng rất giàu protein, có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Hàm lượng vitamin C trong mướp đắng cao, có tác dụng chống oxy hóa tốt, giúp da trì hoãn lão hóa.