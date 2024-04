Thường xuyên chạy bộ, ăn uống lành mạnh, cô gái 34 tuổi sốc khi phát hiện mắc ung thư

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Sốc khi nhận chẩn đoán ung thư

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện điều trị ung thư của mình cũng như các dấu hiệu cảnh báo đầu tiên mà cô nhận thấy.

Vào năm 2016, Jelena Tompkins, khi đó 34 tuổi, nhận thấy mình "xì hơi" có mùi nặng hơn và khác so với trước kia. Lúc đó, cô không mấy lo lắng. Jelena là người thích chạy bộ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Chính vì thế, cô nghi ngờ lý do "xì hơi" nặng mùi là do cô ăn quá nhiều rau.

Jelena, đến từ Colorado, Mỹ, bắt đầu dùng men vi sinh để cân bằng vi khuẩn đường ruột, tuy nhiên mùi hôi vẫn không cải thiện.

Ngay cả khi cô nhận thấy có máu trong phân vài tháng sau đó, bác sĩ cũng không cho rằng có điều gì nghiêm trọng. Họ đoán việc chảy máu có liên quan đến việc thay đổi chế độ ăn uống.

Ba tháng sau, Jelena trải qua một xét nghiệm để xem nguyên nhân có phải là do 1 loại thực phẩm nào đó làm rối loạn hệ tiêu hóa hay không.

Jelena phát hiện mắc ung thư ở tuổi 34.

Sau đó, cô được yêu cầu nội soi. Và đó là lúc các bác sĩ phát hiện cô mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn ba.

Căn bệnh này cũng đã lan đến các hạch bạch huyết của Jelena, khiến tình trạng càng trở nên nguy hiểm hơn.

Chia sẻ câu chuyện của mình, Jelena nhớ lại cú sốc khi được chẩn đoán.

Cô nói: "Tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất trong cuộc đời mình. Tôi ăn uống lành mạnh và không bao giờ nghĩ rằng bệnh ung thư lại tấn công mình ở độ tuổi trẻ như vậy".

Quá trình điều trị ung thư

Sau khi được chẩn đoán, Jelena đã trải qua 28 ngày xạ trị. Cô cũng uống thuốc Xeloda, thuốc điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn.

Hai tháng sau, khối u của Jelena bắt đầu co lại. Nhưng các bác sĩ vẫn đề nghị phẫu thuật. Các bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ 30 cm đại tràng và trực tràng cùng 17 hạch bạch huyết của Jelena.

Jelena được phẫu thuật để loại bỏ khối u.

Jelena kết thúc quá trình điều trị của mình vào tháng 5 năm 2017, đúng lúc để tham gia một cuộc đua marathon địa phương.

Bệnh của Jelena hiện đã thuyên giảm. Cô chỉ thực hiện hóa trị duy trì cũng như chụp chiếu hàng năm để đảm bảo bệnh không quay trở lại.

Không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, Jelena đã tìm đến cộng đồng bệnh nhân ung thư trên mạng, điều này hóa ra lại là một sự hỗ trợ tuyệt vời.

Cô nói: "Chúng tôi có thể tâm sự với nhau khi thực sự mệt mỏi hoặc hỏi ‘Này, điều này có làm cơ thể bạn khó chịu không?'"

Ngoài ra, họ cũng hỏi nhau về những mẹo vượt qua những tác dụng phụ của quá trình điều trị.

Cô nói thêm: "Đó là một số điều bạn không nhất thiết phải làm phiền bác sĩ ung thư của mình, nhưng việc có một người bạn để hỗ trợ có thể giúp bạn nảy ra ý tưởng và giúp bạn cảm thấy có một nhóm hỗ trợ luôn bên cạnh. Bạn có thể tìm đến họ nếu bạn đang có một ngày tồi tệ".

