Thường xuyên ăn 8 loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa ung thư

Để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia khuyên rằng mọi người nên thường xuyên tiêu thụ 8 loại thực phẩm này. Ngoài việc tránh xa các yếu tố gây ung thư, bạn cũng nên ăn một số thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa ung thư trong cuộc sống.

Dưới đây là 8 loại thực phẩm có thể giúp "ăn thịt" tế bào ung thư, bồi bổ sức khỏe rất tốt.

1. Đậu

Uống sữa đậu nành trong cuộc sống thường ngày có thể bổ sung protein, và các phytoestrogen có trong sữa đậu nành giúp điều chỉnh nội tiết tố trong cơ thể. Do đó, những người tiêu thụ nhiều đậu có nguy cơ bị ung thư ruột kết thấp hơn khoảng 5 lần so với những người không tiêu thụ các loại đậu.

2. Tảo bẹ

Tảo bẹ chứa nhiều natri và iốt nên có thể giúp ngăn ngừa ung thư thực quản và ung thư ruột kết. Iốt cũng là chất chủ chốt để ngăn ngừa ung thư vú . Do đó, các bạn nữ thường xuyên ăn tảo bẹ có thể giảm nguy cơ ung thư vú, đó là lý do tại sao xác suất ung thư vú ở vùng ven biển thấp hơn nhiều so với phụ nữ ở trong đất liền.

3. Tỏi

Tỏi rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư. Những người ăn tỏi thường xuyên có tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày thấp hơn nhiều so với những người không ăn tỏi, đặc biệt là những người ăn tỏi sống càng có tác dụng phòng chống ung thư tốt hơn.

4. Hành tây

Hành tây được coi là thực phẩm phòng chống ung thư rất tốt, có thể phản ứng với các chất gây ung thư nên ngăn ngừa nguy cơ bị bệnh. Đặc biệt trong việc phòng chống ung thư dạ dày, theo các số liệu nghiên cứu khoa học, những người thường xuyên ăn hành tây có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày thấp hơn 30% so với những người không ăn hành tây, do đó bạn có thể phòng ngừa ung thư dạ dày bằng cách ăn nhiều hành tây.

5. Nấm

Có nhiều loại nấm, bao gồm nấm enoki, nấm đông cô và nấm hương... Những thực phẩm này có tác dụng phòng chống ung thư rất tốt, giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể nhờ chứa canxi và magie.

6. Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene, rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đường tiêu hóa. Do đó, ăn nhiều cà chua có thể ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư và ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả.

7. Súp lơ trắng

Ăn nhiều súp lơ còn có thể ngăn ngừa ung thư và ngăn chặn các chất gây ung thư gây hại cho cơ thể. Cả súp lơ trắng và xanh đều có tác dụng tuyệt vời này, tuy nhiên, súp lơ trắng dù có hương vị không hấp dẫn bằng nhưng lại có thể ngăn ngừa nguy cơ phát triển tế bào ung thư tốt hơn.

8. Trà (chè)

Trà là thực phẩm phòng chống ung thư rất tốt, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi . Các chất hữu hiệu trong trà có thể kết hợp và tách ra khỏi các chất gây ung thư, có thể làm giảm hoạt động của các tế bào ung thư. Nó có tác dụng tốt trong việc ức chế các tế bào ung thư.

Hơn nữa, một số dữ liệu điều tra nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống trà trong thời gian dài sống lâu hơn những người không uống trà. Đó cũng là lý do tại sao mà người Nhật sống thọ nhất thế giới, bởi họ thường xuyên uống trà và có hẳn một nghệ thuật trà đạo đầy tinh tế.