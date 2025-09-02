Thương vong trong trận động đất ở Afghanistan tăng nhanh, Taliban cầu cứu quốc tế

Lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực xa xôi do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt.

Thảm họa này sẽ càng làm căng thẳng thêm nguồn lực của chính quyền Taliban vốn đang vật lộn với các cuộc khủng hoảng, từ việc viện trợ nước ngoài đang giảm mạnh đến việc hàng trăm ngàn người Afghanistan bị các nước láng giềng trục xuất.

Người dân Afghanistan đang hiến máu cho các nạn nhân trong trận động đất tại bệnh viện ở Nangarhar hôm 1-9. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman đã kêu gọi viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả do trận động đất mạnh 6 độ gây ra vào khoảng nửa đêm 1-9 (giờ địa phương). Người phát ngôn chính quyền Zabihullah Mujahid cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 812 người thiệt mạng tại các tỉnh Kunar và Nangarhar.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực miền núi xa xôi bị cắt đứt mạng di động dọc biên giới Pakistan. Chính quyền cho biết thương vong có thể gia tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được những địa điểm bị cô lập.

Theo hãng tin AP, một người dân ở huyện Nurgal, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Kunar, cho biết gần như toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy.

Trận động đất đã làm gián đoạn giao thông liên lạc. Các tuyến đường bị chặn khiến nhân viên cứu trợ phải đi bộ 4 đến 5 tiếng đồng hồ để tiếp cận những người sống sót. Hàng chục chuyến bay đến và đi tại sân bay Nangarhar đưa người bị thương đến bệnh viện.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cho biết các nhu cầu trước mắt bao gồm hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn, chăm sóc sức khỏe khẩn cấp và vật tư y tế, lương thực, nước sạch và khôi phục đường giao thông để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập.

Trận động đất được cảm nhận tại một số khu vực của Pakistan, bao gồm cả thủ đô Islamabad. Tuy nhiên, không có ghi nhận nào về thương vong hay thiệt hại. Đây là trận động đất chết người lớn thứ 3 ở Afghanistan kể từ khi Taliban nắm quyền vào năm 2021 khi các lực lượng nước ngoài rời đi, dẫn đến việc cắt giảm nguồn tài trợ quốc tế, vốn chiếm phần lớn ngân sách của chính phủ.