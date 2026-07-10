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Thương tâm: 5 bé gái lớp 6 đuối tử vong vì đuối nước khi tắm hồ

Nguyễn Phượng
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Đến trưa ngày 10/7, thi thể cả 5 bé gái đã được tìm thấy. Hiện chính quyền đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trưa 10/7, UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước tập thể khiến 5 nữ sinh tử vong thương tâm.

Đáng chú ý, 5 nạn nhân đều là học sinh lớp 6 của trường THCS Nâm N'Dir (xã Nâm Nung), theo VietNamnet. Các em đều là người dân tộc Dao, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, một nhóm gồm 8 học sinh (cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung) rủ nhau đi tắm tại đập nước Y Thịnh, bon Đắk Prí, xã Nâm Nung.

Hiện trường vụ 5 bé gái đuối nước tử vong ở Lâm Đồng

Trong lúc tắm, 5 em bất ngờ bị trượt chân và đuối nước. Lúc này 3 em trên bờ lập tức chạy về làng hô hoán, gọi người lớn đến ứng cứu.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng và người dân tiếp cận hiện trường thì cả 5 nạn nhân đều đã tử vong.

Sau đó, chính quyền xã Nâm Nung huy động công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân tìm kiếm thi thể các học sinh. Đến trưa cùng ngày, 5 bé gái đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch UBND xã Nậm Nung, cho biết Y Thịnh là hồ phục vụ tưới tiêu cho bon Đăk Prí, nằm xen giữa khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Danh, địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình quản lý con em, không tự ý tắm hồ để phòng tránh đuối nước. Tuy nhiên, ban ngày nhiều phụ huynh đi làm rẫy nên các em thường rủ nhau đi chơi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau sự việc, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức hậu sự và thực hiện các chế độ theo quy định.

Thông tin từ Bộ Y tế, đuối nước hiện cướp đi sinh mạng của khoảng 1.800 trẻ em Việt Nam mỗi năm, là nguyên nhân tử vong hàng đầu do tai nạn thương tích ở trẻ dưới 16 tuổi. Khoảng 76% số vụ xảy ra tại cộng đồng như ao, hồ, sông, suối và khu vực quanh nhà. Thiệt hại kinh tế do đuối nước ước tính khoảng 617 triệu USD mỗi năm, bao gồm chi phí y tế trực tiếp và các tác động xã hội lâu dài.

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