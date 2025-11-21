Thuốc ho bổ phổi Abipha: Bí quyết giảm ho cho người mắc cúm

Ho "dai dẳng" sau cúm A ảnh hưởng như thế nào?

Sau những đợt sốt cao, đau mỏi và sổ mũi, nhiều người bước vào "hiệp 2" với những cơn ho có đờm kéo dài. Điều này xảy ra vì virus cúm làm tổn thương lớp lông chuyển và niêm mạc đường thở, khiến chất nhầy đặc hơn, đường thở dễ kích ứng và viêm — nên ho để tống đờm là phản xạ bảo vệ. Ngoài ra, sau nhiễm cúm đường thở cũng trở nên nhạy cảm hơn, kích thích phản xạ ho để loại bỏ chất nhầy hoặc dị vật.

Mặc dù, ho sau cúm A là triệu chứng lành tính, sẽ tự giảm dần theo thời gian nếu chăm sóc đúng. Tuy nhiên, nếu chăm sóc sai cách, tình trạng này có thể kéo dài, "ho mãi không dứt", gây khó chịu, mệt mỏi thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khoẻ. Đặc biệt ở người lớn tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu,... có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như: Bội nhiễm vi khuẩn, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, viêm xoang do ứ đọng dịch nhầy,...

Chính vì vậy, bên cạnh nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, bù điện giải, vệ sinh mũi họng đúng cách thì việc giảm ho an toàn, làm dịu niêm mạc, hỗ trợ long đờm là rất quan trọng trong giai đoạn hồi phục.

Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha – Bí quyết giảm ho từ thảo dược cho người mắc cúm và sau cúm

Trên thực tế, chăm sóc ho sau cúm cần thận trọng, ưu tiên làm dịu và giữ ẩm đường thở, giảm ho đúng mức kết hợp hỗ trợ long đờm.

Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha được phát triển dựa trên bài thuốc Dưỡng âm thanh phế thang nổi tiếng trong y học cổ truyền, chú trọng thanh phế nhiệt, bồi bổ chân âm, phế âm sau những đợt phổi bị tổn thương. Đặc biệt, sản phẩm phối hợp nhiều vị thảo dược có giá trị cho hệ hô hấp như: Cam thảo, Bối mẫu, Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Mẫu đơn bì, Bạch thược,....giúp dưỡng âm thanh phế, dùng điều trị họng khô đau, ho khan, ho có đờm, viêm họng, viêm phế quản mạn tính.

Thay vì ức chế mạnh phản xạ ho một cách máy móc, công thức trong Thuốc Ho Bổ Phổi thiên về làm dịu, dưỡng niêm mạc, hỗ trợ cải thiện ho khan, ho có đờm trong và sau giai đoạn nhiễm cúm, phù hợp với sinh lý hồi phục của cơ thể.

Vì sao Thuốc Ho Bổ Phổi phù hợp với người mắc cúm và sau cúm?

- Giảm ho, khó chịu: Thuốc ho bổ phổi Abipha được chỉ định dùng điều trị họng khô đau, ho khan. Nhờ đó, giúp người bệnh cúm giảm tần suất cơn ho (đặc biệt về đêm).

- Hỗ trợ long đờm: Chỉ định trong trường hợp ho có đờm, giúp thông thoáng đường thở, mang lại cảm giác dễ chịu, hỗ trợ người bệnh cúm ngủ ngon hơn.

- Chăm sóc niêm mạc: Cúm làm niêm mạc tổn thương và khô, nhóm thảo dược dưỡng âm – thanh phế, không chỉ giúp cơn ho giảm dẫn mà còn hỗ trợ chăm sóc, phục hồi niêm mạc.

Có thể nói, phục hồi sau cúm cần sự kiên nhẫn và đúng cách, giảm ho vừa đủ, hỗ trợ long đờm theo sinh lý tự nhiên. Với công thức thảo dược hướng tới giảm ho, Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha chính là "bí quyết" bạn không nên bỏ lỡ.

Thuốc ho bổ phổi Abipha – Điều trị họng khô đau, ho khan, viêm họng, viêm phế quản mạn tính và dùng được cho trẻ sơ sinh.

Sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy công nghệ cao Abipha đạt chuẩn GMP - WHO có hệ thống chiết xuất cao lỏng hiện đại, đảm bảo được dược chất, tránh tình trạng nhiễm chéo, tạp nhiễm.

