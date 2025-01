Thuốc giải rượu có ‘đánh tan’ tác hại của rượu bia? Bác sĩ tiết lộ sự thật bất ngờ

Tác dụng thực sự của “thuốc giải rượu”

Bác sĩ Bùi Huy Cận, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) cho hay, hiện nay, các cơ quan y tế chưa chính thức công nhận bất kỳ loại “thuốc giải rượu” nào. Các sản phẩm được bán trên thị trường thường là thực phẩm chức năng với các thành phần như glucose, vitamin, các axit hữu cơ (acid glutamic, acid fumaric, acid succinic,...), giúp hỗ trợ gan chuyển hóa rượu và giảm nhẹ một số triệu chứng.

“Thuốc giải rượu” như cách gọi của mọi người hiện nay thực chất là để tăng cường chức năng hoạt động của hệ thống men gan, từ đó tăng phân hủy rượu, giúp mọi người nhanh tỉnh táo, loại bỏ cảm giác nôn nao kéo dài sau khi uống rượu.

Theo bác sĩ Cận, khả năng chuyển hóa của gan có hạn, gan sẽ chỉ sản sinh một lượng enzyme nhất định mỗi giờ. Vì vậy, nếu uống quá nhiều rượu, gan sẽ không sản xuất kịp các enzyme chuyển hóa.

Bác sĩ Cận khẳng định các sản phẩm giải rượu đang quảng cáo không có khả năng ngừa tác hại của rượu. Lạm dụng các sản phẩm này có thể khiến người uống chủ quan và uống nhiều rượu hơn, gây hại cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, việc chủ quan và lạm dụng rượu trong thời gian dài có thể gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng:

- Bệnh gan: Viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

- Bệnh tim mạch: Tăng huyết áp, bệnh cơ tim, đột quỵ.

- Bệnh thần kinh: Suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, tổn thương thần kinh ngoại biên.

- Ung thư: Ung thư miệng, họng, thực quản, gan, đại tràng, vú.

- Các vấn đề khác: Viêm tụy, suy dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch.

3 loại thuốc không dùng sau khi uống rượu

Ngoài đính chính công dụng thực sự của “thuốc giải rượu”, bác sĩ Huy Cận cũng lưu ý thêm về 3 loại thuốc tuyệt đối không được sử dụng sau khi uống rượu, bao gồm:

- Thuốc acetaminophen (paracetamol): Bác sĩ cho biết mọi người không nên sử dụng thuốc paracetamol sau khi uống rượu để giảm đau đầu vì thuốc có thể tương tác với cồn và gây độc cho gan.

- Thuốc ibuprofen: Mọi người không nên sử dụng thuốc ibuprofen sau khi uống rượu vì có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết dạ dày, đặc biệt ở người có tiền sử mắc bệnh dạ dày.

- Thuốc chống nôn: Sau khi uống rượu, mọi người không nên sử dụng thuốc chống nôn vì có thể cản trở quá trình đào thải độc tố.

Cần làm gì khi say rượu?

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, cách giải rượu nhanh và đơn giản nhất là cho người say rượu ăn uống đầy đủ, đặc biệt là những thức ăn có chứa nhiều tinh bột, đường. Điều này cũng giúp người say không bị hạ đường huyết, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, có thể dẫn tới bất tỉnh, tổn thương não… Do đó, người nhà nên chủ động đánh thức người say dậy và cho họ ăn cháo loãng để tránh bị hạ đường huyết.

Ngoài việc giúp cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ thì người thân cũng cần lưu ý giữ ấm cho bệnh nhân, đặc biệt là khi trời rét, bác sĩ Nguyên lưu ý.

Cuối cùng, nếu người thân thấy bệnh nhân tỉnh dậy nhưng có các triệu chứng lạ như đau đầu nhiều, chóng mặt, nhìn mờ, sợ ánh sáng, giảm hoặc mất thị lực, ảo thị, hãy đưa bệnh nhân để bệnh viện gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời.