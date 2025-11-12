Thuốc điều trị ung thư mới của Nga dùng để chữa các loại K nào?

Theo Quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành, có 14 vaccine, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 3 năm - đợt 57, báo điện tử Chính phủ đưa tin.

Trong đó có thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Đây là thuốc điều trị đích trong ung thư, đã có ở Việt Nam nhiều năm nay, theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Thuốc lần này của Nga sản xuất là sinh phẩm tương tự, mới được cấp phép ở Việt Nam. Điều này sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị bệnh với giá phù hợp hơn.

Thuốc điều trị ung thư mới của Nga có hoạt chất chính là Pembrolizumab. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hiện nay, ở nước ta có nhiều thuốc có tác dụng và chỉ định như thuốc Pembroria đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Theo hướng dẫn sử dụng của thuốc Pembroria của Nga, thuốc này có chỉ định điều trị đích các loại ung thư sau:

- u hắc tố

- ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ

- ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ

- u lympho Hodgkin kinh điển

- ung thư biểu mô đường tiết niệu

- ung thư biểu mô thực quản

- ung thư đại trực tràng

- ung thư cổ tử cung

- ung thư biểu mô tế bào thận

- ung thư biểu mô nội mạc tử cung

- ung thư vú bộ ba âm tính

- ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản

- ung thư biểu mô đường mật.

Báo Chính phủ nhận định việc cấp số đăng ký lưu hành thêm thuốc Pembroria của Nga tại Việt Nam có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhu cầu lớn về các thuốc tiên tiến điều trị ung thư hiện nay ở nước ta và tăng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.