Thức uống quen thuộc bị cảnh báo liên quan tới 10 loại ung thư

Đây là loại thức uống người Việt tiêu thụ với số lượng lớn mỗi năm. Các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ với căn bệnh ung thư trong những nghiên cứu gần nhất.

Phân tích 843 nghiên cứu trong suốt 60 năm

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Health cho thấy ngay cả mức tiêu thụ rượu thấp cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư và bệnh mạn tính nguy hiểm.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Washington (Mỹ) đã thực hiện một trong những đánh giá toàn diện nhất từ trước đến nay về tác động của đồ uống có cồn đối với sức khỏe. Các nhà khoa học rà soát dữ liệu từ 843 nghiên cứu đoàn hệ và bệnh - chứng được thực hiện trong khoảng 60 năm, nhằm đánh giá mối liên hệ giữa việc uống rượu và 20 nhóm bệnh khác nhau.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ rượu có liên quan đến nguy cơ gia tăng ở ít nhất 10 loại ung thư, bao gồm: ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư thanh quản, ung thư môi và khoang miệng, ung thư hầu họng, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tụy và ung thư tuyến tiền liệt.

Rượu có liên quan tới 10 loại ung thư.

Đáng chú ý, nguy cơ không chỉ xuất hiện ở những người uống nhiều. Các nhà nghiên cứu nhận thấy ngay cả mức tiêu thụ thấp, tương đương dưới một ly mỗi ngày, cũng làm tăng nguy cơ đối với một số loại ung thư, đặc biệt là nhóm ung thư vùng đầu - cổ như ung thư miệng, họng và hạ họng.

Bên cạnh nguy cơ ung thư, nghiên cứu còn ghi nhận việc uống rượu làm tăng khả năng mắc hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng khác. Trong đó có xơ gan, bệnh gan mạn tính, viêm tụy, nhiễm trùng đường hô hấp dưới, bệnh lao và một số rối loạn tim mạch như rung nhĩ. Nguy cơ tăng lên rõ rệt khi lượng rượu tiêu thụ cao hơn.

Theo các chuyên gia, rượu khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất đã được chứng minh có khả năng gây tổn thương ADN và thúc đẩy quá trình hình thành ung thư. Ngoài ra, rượu còn làm gia tăng stress oxy hóa, gây viêm mạn tính và làm thay đổi nồng độ hormone, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển.

Người Đông Á có thể đối mặt nguy cơ cao hơn

Một điểm đáng chú ý là nhiều người Đông Á mang biến thể gen khiến cơ thể thiếu hoặc giảm hoạt động của enzyme ALDH2 - loại enzyme có nhiệm vụ phân hủy acetaldehyde.

Khi enzyme này hoạt động kém, acetaldehyde sẽ tích tụ trong cơ thể sau khi uống rượu, gây hiện tượng đỏ mặt, nóng bừng, tim đập nhanh. Các nghiên cứu cho thấy những người có tình trạng này có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương tế bào và ung thư cao hơn khi uống rượu thường xuyên.

Không có mức uống nào hoàn toàn an toàn

Trong những năm gần đây, quan điểm cho rằng uống một lượng nhỏ rượu có lợi cho tim mạch ngày càng bị thách thức. Nhiều cơ quan y tế và nghiên cứu mới cho rằng không có mức tiêu thụ rượu nào được xem là hoàn toàn an toàn đối với nguy cơ ung thư.

Báo cáo của Mỹ công bố năm 2025 cũng khẳng định rượu là một trong những nguyên nhân có thể phòng tránh được gây ung thư, liên quan tới ít nhất 7 loại ung thư khác nhau.

Các chuyên gia khuyến cáo những người không uống rượu không nên bắt đầu uống vì lý do sức khỏe. Với những người đang có thói quen sử dụng đồ uống có cồn, việc giảm tần suất và lượng tiêu thụ là giải pháp hiệu quả để hạn chế nguy cơ mắc ung thư và nhiều bệnh mạn tính khác trong tương lai.