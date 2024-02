Thực hư việc dễ bị thượng mã phong nếu "yêu" vào đêm 30 Tết

Liên quan tới tin đồn quan hệ vào đêm 30 Tết dễ bị thượng mã phong, nhà khoa học, lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội cho rằng đây là thông tin không có cơ sở khoa học. Thượng mã phong hay còn được gọi là phạm phòng, trúng phong, trúng phòng là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở người khi sinh hoạt tình dục trong một số điều kiện nhất định.

Đông y gọi trường hợp này là chứng tẩu dương. Nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang quan hệ sẽ gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã quan hệ xong sẽ gọi là hạ mã phong.

Dấu hiệu để nhận biết thượng mã phong là khi nam giới quan hệ, "lên đỉnh" rồi xuất tinh thì bỗng có biểu hiện bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở gấp, không có tổn thương thực thể.

Ảnh minh hoạ.

Còn theo y học hiện đại thượng mã phong là tình trạng đột quỵ trong khi giao hợp, thường gặp ở những người mắc sẵn bệnh lý tim mạch.

Về tin đồn quan hệ vào thời khắc giao thoa năm cũ và năm mới dễ gặp thượng mã phong, bác sĩ Nguyễn Tuấn Đạt, Phụ trách khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định, không có nghiên cứu nào ghi nhận việc quan hệ tình dục vào đêm 30 Tết sẽ xảy ra thượng mã phong.

Có nên quan hệ tình dục vào năm mới?

Theo bác sĩ Đạt vào mỗi dịp Tết đến xuân về bác sĩ đã nhận được không ít những cuộc điện thoại hỏi: "Tết có nên quan hệ hay không?"

Về mặt khoa học Tết chỉ là một kỳ nghỉ do vậy nếu có không gian, thời gian thoải mái thì mọi người vẫn có thể quan hệ tình dục như bình thường. Tuy nhiên, do dịp Tết mọi người tất bật chuẩn bị, dễ mệt mỏi nên cần lưu ý đảm bảo điều kiện sức khoẻ để quan hệ tình dục an toàn.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Đạt, Phụ trách khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh N.M)



Riêng với nam giới ngày nghỉ Tết là khoảng thời gian đi thăm họ hàng và đi tới đâu cũng được mời uống rượu bia. Do vậy, lượng rượu bia nạp vào trong những ngày Tết sẽ nhiều hơn các ngày khác.

Bác sĩ Đạt cho hay: "Một số nam giới cho rằng uống rượu sẽ giúp 'cậu nhỏ' cương cứng, kéo dài 'chuyện ấy' hơn. Tuy nhiên, về mặt khoa học, điều này là chưa chính xác. Nếu uống một chút rượu, lúc đầu nam giới sẽ có cảm giác hưng phấn, tiết ra hormone dopamin và làm tăng ham muốn.

Nhưng nếu uống rượu quá nhiều, nam giới sẽ ở trong trạng thái mệt mỏi. Thời điểm này, nếu nam giới cố gắng quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng trực tiếp chất lượng sức khỏe. Điều này lặp đi lặp lại sẽ khiến cho nam giới có nguy cơ mắc rối loạn cương dương".

Theo bác sĩ Đạt, rượu còn có thể gây ra rối loạn giấc ngủ, rối loạn trầm cảm. Do đó khi uống rượu nhiều, mọi người nên chú trọng nghỉ ngơi và chỉ nên sinh hoạt tình dục ở trạng thái sức khỏe tốt nhất.