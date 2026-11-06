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Thức ăn để tủ lạnh quá 3 ngày có sinh chất gây ung thư?

Như Loan/VTC News
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Thức ăn để tủ lạnh quá 3 ngày có tự sinh chất gây ung thư hay không, chuyên gia chỉ ra nguy cơ thực sự nằm ở cách bảo quản và làm nguội thực phẩm.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế - Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), khẳng định chưa có cơ sở khoa học cho thấy thức ăn cứ để trong tủ lạnh quá 3 ngày sẽ tự sinh ra aflatoxin hoặc các chất gây ung thư .

Chuyên gia giải thích, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không đơn thuần phụ thuộc vào số ngày bảo quản mà còn liên quan đến loại thực phẩm, cách chế biến, thời gian để bên ngoài và nhiệt độ trong tủ lạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thức ăn thừa đã nấu chín, được xử lý và bảo quản đúng cách trong ngăn mát nên sử dụng trong vòng 3-4 ngày. Trong khi đó, Health Canada khuyến cáo thời gian này khoảng 2-3 ngày.

Các mốc trên nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, không có nghĩa độc tố gây ung thư sẽ đột ngột xuất hiện khi thức ăn bước sang ngày thứ 4. Ngược lại, một món ăn để bên ngoài quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh vẫn có thể không an toàn dù mới được bảo quản một ngày.

Điều quan trọng là thức ăn cần được làm lạnh kịp thời và duy trì ở nhiệt độ phù hợp. Người dân không nên chỉ dựa vào số ngày bảo quản để đánh giá thực phẩm còn an toàn hay không.

Nhiều người lo lắng để thức ăn lâu trong tủ lạnh sẽ sinh ra chất gây ung thư. (Ảnh minh hoạ)

Theo Tiến sĩ Giang, một trong những sai lầm phổ biến là để thức ăn đã nấu chín ở nhiệt độ phòng quá lâu rồi mới cất vào tủ lạnh. Trong khoảng thời gian này, vi khuẩn có thể sinh sôi, tạo ra độc tố. Việc làm lạnh sau đó không thể đảo ngược những nguy cơ đã hình thành.

Cơm nguội là ví dụ điển hình. Trong gạo có thể tồn tại bào tử vi khuẩn Bacillus cereus, có khả năng sống sót sau quá trình nấu nướng. Nếu cơm được để nguội chậm hoặc ở ngoài môi trường quá lâu, bào tử có thể phát triển thành vi khuẩn và sinh độc tố.

Đáng chú ý, một số độc tố do Bacillus cereus tạo ra, trong đó có độc tố gây nôn, có khả năng chịu nhiệt cao. Vì vậy, hâm nóng cơm không đồng nghĩa với việc loại bỏ được độc tố đã hình thành trước đó.

Đây cũng là lý do người dân không nên chủ quan với thức ăn thừa, đặc biệt là cơm nguội. Thay vì để nồi cơm ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, cần chia nhỏ thức ăn để làm nguội nhanh, bảo quản lạnh kịp thời và chỉ lấy lượng vừa đủ cho mỗi lần sử dụng.

Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản nhưng không biến thức ăn thành an toàn vô thời hạn. Điều cần nhớ không phải là sợ ngày thứ 3, mà là kiểm soát đúng thời gian và nhiệt độ ngay từ khi món ăn vừa được nấu xong ”, Tiến sĩ Giang khuyến cáo.

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