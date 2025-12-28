Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 2 máy xạ trị lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, đào tạo và ngành y tế trên địa bàn Cần Thơ sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời kiến nghị cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc mua máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ tại phường Ninh Kiều) thì TP Cần Thơ đã có chỉ đạo, đến thời điểm này đã làm các thủ tục mua sắm, đấu thầu. Đây là tin vui, vì thêm thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Về việc khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (tại phường An Bình), Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin TP Cần Thơ đã có nghị quyết điều chỉnh (chủ trương đầu tư). "Bộ đã hướng dẫn những nội dung liên quan, thời gian tới có giải pháp giải quyết" - bà Đào Hồng Lan nói.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành trong năm 2026, càng sớm càng tốt. Vừa qua, Thủ tướng đã đi khảo sát dự án và thăm cơ sở cũ trước kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo Bộ Y tế vào cuộc dù đây thuộc thẩm quyền của thành phố.

Nhiều cử tri nêu ý kiến

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và phóng viên

Trong quý I/2026, 2 máy xạ trị sẽ được nhập về Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ góp phần giải quyết khó khăn cho bà con trong điều trị bệnh. Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng lấy thêm một cơ sở nữa để chữa bệnh cho người dân.