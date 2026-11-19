Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan mới đây cho biết, nước này không có ý định gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Ngày 13/11, khoảng 40 quốc gia châu Âu đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc chính của an ninh châu Âu (còn được gọi là hiến chương/tuyên bố Dublin), bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 9 tại Dublin, Ireland.

Ngày 18/11, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, nước này sẽ không tham gia tuyên bố Dublin, vì một số từ ngữ liên quan đến NATO mà nước này không đồng ý.

"Chúng tôi không gia nhập NATO vì một lý do, mà tôi đã thẳng thắn nói với các đối tác của mình, đó là vì có rất nhiều điều đề cập đến NATO.

Và tôi đã nêu rõ lập trường của Armenia, đúng là chúng tôi đã bắt đầu quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, chúng tôi chưa quyết định trong chính sách của mình sẽ gia nhập NATO, chưa tiến thêm bước đó", Thủ tướng Nikol Pashinyan nói.

Nhà lãnh đạo Armenia cũng nhấn mạnh nước này sẽ không tham gia liên minh quân sự-chính trị.

Theo lời Thủ tướng Pashinyan, các đối tác EU đều thông cảm với lập trường của Armenia.

Theo TASS



