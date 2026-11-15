Châu Âu đóng cửa, hàng triệu người Nga tìm đến một nơi sát NATO hòng tìm kiếm 'hương vị phương Tây'

Nằm cách lãnh thổ NATO chỉ khoảng 29 km, Vyborg mang dáng vẻ của một thành phố cổ tích Bắc Âu hơn là một tiền đồn điển hình của Nga.

Tờ Express (Anh) ngày 8/11 đưa tin, hàng triệu người Nga đang đổ về một thành phố pháo đài thời Trung cổ để trải nghiệm "hương vị châu Âu", bất chấp mối đe dọa thường trực từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và việc biên giới với NATO bị đóng kín.

Thành phố biên giới Vyborg đẹp như tranh vẽ của Nga - nằm cách lãnh thổ NATO chỉ khoảng 29 km - đang chứng kiến sự bùng nổ du lịch chưa từng có, khi những công dân Nga không thể sang châu Âu tìm đến đây để tận hưởng phong cách sống phương Tây.

Nằm cách St. Petersburg 1.321 km về phía tây bắc trên Vịnh Phần Lan, Vyborg mang dáng vẻ của một thành phố cổ tích Bắc Âu hơn là một tiền đồn điển hình của Nga. Được thành lập bởi các hiệp sĩ Thụy Điển vào năm 1293, thành phố này sở hữu một lâu đài đầy ấn tượng từ thế kỷ 13, tháp St. Olaf mang tính biểu tượng, những con phố lát đá cuội và thư viện theo phong cách hiện đại nổi tiếng thế giới của kiến trúc sư người Phần Lan Alvar Aalto (1898-1976).

Trong bối cảnh các cánh cửa sang châu Âu đã đóng lại, du khách Nga đang đổ xô đến thành phố ven biển Vyborg của nước này để tìm kiếm một chút "hương vị phương Tây". Ảnh: Getty Images

Trong lịch sử, người Phần Lan gọi nơi đây là Viipuri. Đây từng là thành phố lớn thứ hai của Phần Lan trước khi Liên Xô kiểm soát trong cuộc Chiến tranh Mùa đông đẫm máu (1939-1940) và Thế chiến II, dẫn đến việc hàng chục nghìn cư dân Phần Lan bị trục xuất.

Hiện nay, khi các biên giới châu Âu gần như đóng chặt đối với người dân Nga sau khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, du khách Nga đang ồ ạt kéo đến Vyborg.

Số lượng du khách đến thành phố này hàng năm đã tăng vọt từ 1,3 triệu lượt vào năm 2022 lên mức dự kiến 2,1 triệu lượt trong năm nay, với lượng đặt phòng khách sạn cho kỳ nghỉ đông tăng 22%. Tại đây, du khách Nga có cơ hội trải nghiệm các sự kiện tái hiện giải đấu hiệp sĩ thời trung cổ, hội chợ Giáng sinh và những tiệm bánh mang phong cách châu Âu.

Tuy nhiên, thực tế nghiệt ngã từ cuộc xung đột với Ukraine vẫn hiện hữu ngay sát ngưỡng cửa Vyborg. Chỉ cách nhà ga trung tâm vài dãy nhà, những tấm áp phích tuyển quân khổng lồ cho thấy hình ảnh binh sĩ Liên Xô bên cạnh các binh sĩ Nga hiện đại đang được triển khai tới Ukraine. Biển báo hầm trú ẩn cũng xuất hiện khắp các góc phố.

Hồi tháng 3, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm hư hại một tòa nhà lịch sử cùng một tàu phá băng của lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), dẫn đến tình trạng mất internet thường xuyên mỗi khi có cảnh báo không kích.

Cách đó chỉ vài chục km, biên giới đã bị phong tỏa chặt chẽ bởi Phần Lan - một quốc gia thành viên NATO. Phần Lan đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu với Nga và dựng lên hàng rào thép dài hơn 200 km, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới vốn từng rất nhộn nhịp nay hoàn toàn đình trệ.

Số lượng du khách đến Vyborg, Nga, dự kiến sẽ tăng vọt lên 2,1 triệu lượt trong năm nay. Ảnh: Getty Images

Những chuyến thăm thân hay đi chơi cuối tuần xuyên biên giới đã biến mất chỉ sau một đêm. Maria - một cô gái 23 tuổi sống ở Vyborg - chia sẻ rằng cha mẹ cô từng mua đất gần đây với hy vọng có thể dễ dàng đi ra nước ngoài: "Cha tôi từng nghĩ ông ấy có thể sang Phần Lan mua bánh sừng bò cho mẹ tôi. Rồi chiến sự ập đến."

Hiện tại, Vyborg là nơi gần với phương Tây nhất mà những người Nga bình thường có thể tiếp cận. Thế nhưng, theo Express, giữa những đợt tập kích bằng UAV, những tấm áp phích tuyển quân và đường biên giới bị Phần Lan phong tỏa, chẳng vẻ đẹp cổ kính thời Trung cổ nào có thể che giấu được thực tại tàn khốc từ cuộc chiến với Ukraine - giao tranh đã khiến 54.400 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương chỉ riêng trong tháng 10, tháng đẫm máu nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.



