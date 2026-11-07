Sát biên giới Nga 5–7 km, NATO triển khai hàng nghìn quân - Chỉ huy trưởng: 'Đây mới là khởi đầu thôi!'

Cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của NATO dọc biên giới Nga và Belarus đang được chỉ huy trưởng lực lượng NATO tại Latvia gọi là "một buổi diễn tập nhiệm vụ".

Đại tá David Brassard chỉ huy lữ đoàn đa quốc gia do Canada dẫn đầu của NATO tại Latvia. Trong tuần này, ông đã triển khai 3.000 binh sĩ từ 14 quốc gia thành viên NATO đến nhiều địa điểm dọc theo sườn phía đông của NATO - nơi tất cả các con đường đều dẫn đến Nga và Belarus.

"Những gì chúng tôi đang làm là gửi một thông điệp: chúng tôi có kế hoạch phòng thủ, chúng tôi có trang thiết bị, chúng tôi có nhân lực", ông Brassard nói với CTV News (Canada).

3.000 binh sĩ từ 14 quốc gia thành viên NATO đã được triển khai đến nhiều địa điểm dọc theo sườn phía đông của NATO. Ảnh: CTV News

Latvia, cùng với Estonia ở phía bắc và Lithuania ở phía nam, tạo thành sườn phía đông của NATO. Mối đe dọa đối với khu vực Baltic chỉ ngày càng gia tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

"Tình hình ở phía đông đã xấu đi", ông Brassard nói trong cuộc phỏng vấn riêng với CTV News tại căn cứ quân sự Adazi ở Latvia.

Khi được hỏi về quan điểm của bản thân đối với mối đe dọa mà phương Tây cáo buộc rằng Nga hiện đang gây ra cho Đông Âu, ông cho rằng tình hình mong manh nhưng ổn định vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, đại tá Brassard cũng liệt kê các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái (UAV), các vụ "gián điệp và thậm chí là phá hoại thông qua các hành vi đốt phá" như một hình thức chiến tranh lai mà ông cáo buộc rằng Nga đang tiến hành nhắm vào nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả Latvia.

"Liệu việc đi về phía đông hiện nay có an toàn 100% không? Không, không an toàn. Chúng ta [NATO] phải thận trọng khi đến gần biên giới", ông nói.

Đại tá David Brassard - chỉ huy lữ đoàn đa quốc gia do Canada dẫn đầu của NATO tại Latvia. Ảnh: CTV News

Đó chính xác là những gì lữ đoàn của đại tá Brassard đã thực hiện trong tuần này, di chuyển khoảng 600 phương tiện và hàng nghìn binh sĩ đến một bãi huấn luyện ngay sát biên giới Nga.

Chỉ vào tấm bản đồ Latvia trong văn phòng, ông Brassard chia sẻ rằng trong những ngày gần đây, một trung đội dưới quyền của ông đã đóng quân cách tuyến phòng thủ Baltic và Nga từ 5 đến 7 km.

Trong tuần này, phóng viên CTV News đã có mặt cùng nhiều tiểu đoàn và đội nhóm NATO dọc theo sườn phía đông của NATO trong cuộc tập trận lịch sử mang tên "Resolute Reforger".

Hôm 5/11, trong khi đi cùng một tiểu đoàn công binh, phóng viên CTV News đã tham quan một hệ thống hầm ngầm và chiến hào mới được xây dựng chỉ cách biên giới Nga 30 km.

Hầm trú ẩn được xây dựng nhằm huấn luyện binh lính cách tự bảo vệ mình trong khi vẫn duy trì thế tấn công trong chiến tranh hiện đại.

Từ sâu bên trong hầm trú ẩn tối tăm, người điều khiển UAV có thể ẩn nấp và giữ kín vị trí trong khi điều khiển UAV từ xa bay vào lãnh thổ đối phương.

"Chiến thuật trên chiến trường đang thay đổi rất nhanh chóng", một đại úy giấu tên thuộc Đội Công binh Đa quốc gia cho biết. "Mọi thứ đã thay đổi, chúng tôi đã học hỏi và đang thích nghi cùng các đối tác để có thể điều chỉnh chương trình huấn luyện phù hợp với môi trường chiến tranh thế hệ tiếp theo."

Một hệ thống hầm trú ẩn và chiến hào mới được xây dựng. Ảnh: CTV News

Đại tá Brassard cho biết ông đang chờ một lô hàng UAV trị giá 4 triệu USD được chuyển đến Latvia, trong nỗ lực trang bị cho các binh sĩ NATO một kho vũ khí hiện đại, tiên tiến bậc nhất.

"Tôi có tất cả năng lực mà tôi muốn [trong tay] không? Không, tôi không có", ông nói. "Tuy nhiên, một điều chắc chắn là tôi có đủ năng lực cần thiết để giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng nào ở phía đông."

Nói rằng chi tiêu quân sự không còn chỉ là lời hứa suông, đại tá Brassard cho biết Canada đang bắt đầu thực hiện cam kết tăng chi tiêu quân sự đồng thời đóng góp có ý nghĩa cho NATO.

Vị chỉ huy này đã xác nhận rằng một cuộc tập trận quy mô lớn hơn nữa đang được lên kế hoạch vào tháng 4 năm sau. Được đặt tên là "Resolute Warrior", cuộc tập trận đó dự kiến sẽ có 900 xe quân sự và 3.600 binh sĩ tham gia dọc theo sườn phía đông của NATO.

"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!", ông Brassard nói.



