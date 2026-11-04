Từ máy nhắn tin ở Lebanon đến kính điều khiển UAV cho lính Nga: FSB tố Ukraine học hỏi chiến thuật Israel

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ vừa ngăn chặn một âm mưu tấn công nhắm vào những người điều khiển máy bay không người lái (UAV) của quân đội nước này.

Đài RT Nga đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc rằng các tổ chức tình báo Ukraine đã tìm cách đưa thiết bị có chứa thuốc nổ vào chuỗi cung ứng của quân đội Nga, bằng cách lợi dụng các nhóm tình nguyện chuyên cung cấp hàng hóa cho binh sĩ Nga.

Hôm 2/11, FSB cho biết họ vừa ngăn chặn một âm mưu tấn công nhắm vào những người điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Nga, trong đó các thiết bị đeo trên đầu (headset) dùng để điều khiển UAV ở góc nhìn thứ nhất (FPV) đã bị gài thuốc nổ.

Cơ quan này kêu gọi các nhóm tình nguyện cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn thông tin về những nhà tài trợ tiềm năng, đồng thời FSB cũng liệt kê những dấu hiệu cảnh báo cho thấy đó có thể là một hành động phá hoại từ phía Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ vừa ngăn chặn một âm mưu tấn công nhắm vào những người điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Nga, trong đó các thiết bị đeo trên đầu (headset) dùng để điều khiển UAV ở góc nhìn thứ nhất (FPV) đã bị gài thuốc nổ. Nguồn: FSB

Theo RT, chiến thuật này tương tự như một chiến dịch gây chấn động của Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) tại Lebanon vào năm 2024, khi hàng nghìn máy nhắn tin gài thuốc nổ được đưa vào chuỗi cung ứng của Hezbollah rồi đồng loạt phát nổ, khiến nhiều thành viên của nhóm vũ trang này cùng những người khác thiệt mạng hoặc bị thương. Những thiết bị đó được cung cấp thông qua một mạng lưới liên quan đến một nhà sản xuất có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, chiến dịch mà các quan chức an ninh Nga đang mô tả và cáo buộc là do Ukraine đứng sau có quy mô nhỏ hơn nhiều.

Vào đầu năm 2025, quân đội Nga từng nhận được 80 kính điều khiển UAV có chứa thuốc nổ. Các nguồn tin liên quan đến quân đội Nga vào thời điểm đó cho biết, một lô kính Skyzone Cobra X V4 đã bị gài thuốc nổ, dẫn đến việc một số quân nhân Nga bị thương.

Vào tháng 3 năm nay, FSB cũng thông báo đã chặn một lô hàng gồm hơn 500 miếng lót giày có chức năng sưởi điện nhưng đã bị gài thuốc nổ. Cả hai vụ việc này đều được cho là có liên quan đến nỗ lực lợi dụng các mạng lưới tình nguyện đang hỗ trợ quân đội Nga.

Theo FSB, âm mưu mới nhất này bị phát hiện sau khi một quân nhân Nga nhận được đề nghị cung cấp các thiết bị đeo trên đầu điều khiển UAV đáng ngờ và đã báo cáo cho cơ quan phản gián quân sự của Nga. Các chuyên gia sau khi kiểm tra thiết bị đã xác nhận bên trong thiết bị có chứa thuốc nổ. FSB cho biết, quá trình điều tra tiếp theo đã xác định thêm một số khoản quyên góp đáng ngờ khác được cho là có liên quan đến Ukraine.

Tương tự như những kính điều khiển UAV được phát hiện vào năm ngoái, trong vụ việc mới nhất, thuốc nổ đã được gài vào vị trí vốn dành cho quạt tản nhiệt bên trong các thiết bị đeo đầu này.

FSB đã cảnh báo các nhóm tình nguyện rằng cần cảnh giác với những nhà tài trợ không muốn tiết lộ danh tính, chẳng hạn như ảnh chân dung hoặc số điện thoại di động. Cơ quan này cũng cho biết, việc yêu cầu cung cấp video xác nhận rằng thiết bị được tài trợ đã đến tay người nhận có thể là dấu hiệu của một âm mưu phá hoại.

Một phụ nữ tham gia công tác tình nguyện kể lại rằng, người gửi cho cô thiết bị có gài thuốc nổ đã viện cớ rằng họ ưu tiên làm việc với các nhóm tình nguyện quy mô nhỏ, vì các tổ chức lớn hơn được cho là dễ xảy ra tình trạng tham ô, biển thủ hơn.



