Ông Zelensky tiết lộ nước cờ táo bạo gần Kupiansk: Ukraine dùng chính 'tuyệt chiêu' của Nga để phản công

Bằng cách sử dụng chính chiến thuật mà quân Nga từng áp dụng, lực lượng Ukraine đã thâm nhập vào vị trí của đối phương gần Kupiansk trong một chiến dịch được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Hơn 15 km di chuyển qua các đường ống dẫn khí ngầm, nằm sâu bên dưới chiến trường ở đông bắc Ukraine. Trang Euronews đưa tin, đó chính là lộ trình mà quân đội Ukraine đã thực hiện trong một chiến dịch táo bạo gần Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkiv – một nước đi biến chiến thuật từng được phía Nga sử dụng thành đòn phản công nhắm ngược lại vào họ.

Chiến dịch đột kích qua đường ống ngầm đầy táo bạo của Ukraine nhắm vào lực lượng Nga gần Kupiansk. Ảnh: Euronews

Trong chiến dịch có mật danh "Veles" này, các binh sĩ Ukraine đã thâm nhập vào vị trí của quân Nga thông qua hệ thống đường ống ngầm.

Vào ngày 27/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng hơn 100 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu và hơn 30 người khác bị bắt giữ.

Chiến dịch này do Quân đoàn Khartiia số 2 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine phối hợp cùng các đơn vị khác thực hiện. Kế hoạch bao gồm việc tiến quân qua đường ống ngầm, kết hợp với các đòn tấn công đồng loạt trên mặt đất và các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái.

"Quá trình tiến quân dưới lòng đất đã vượt hơn 15 km", ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố hôm 27/10, sau khi nhận báo cáo từ các quan chức quân sự cấp cao về kết quả ban đầu và tiến độ của chiến dịch.

Lộ trình ngầm này bao gồm một đường ống dẫn khí có đường kính chỉ 1,2 mét, buộc các binh sĩ Ukraine phải di chuyển trong không gian vô cùng chật hẹp khi tiến về phía các vị trí của quân Nga.

Theo một nguồn tin từ Quân đoàn Khartiia số 2 được tờ Ukrainska Pravda dẫn lại, quân đội Ukraine đã giao tranh ngay bên trong đường ống với binh sĩ Nga để có thể tiến sâu vài km qua lối đi hẹp này.

Chiến dịch này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía Ukraine, bao gồm huấn luyện tác chiến trong không gian hẹp, cùng các giải pháp công nghệ được phát triển chuyên biệt để hỗ trợ định vị, liên lạc và duy trì sự sống cho binh sĩ.

Điểm đáng chú ý nhất của chiến dịch Veles chính là ở chỗ: chiến thuật được sử dụng không hề mới, mà vốn cũng từng được phía Nga sử dụng.

Vào tháng 9/2025, nhóm giám sát chiến trường DeepState của Ukraine từng báo cáo rằng quân Nga đã sử dụng một đường ống dẫn khí nằm dưới sông Oskil để thâm nhập vào các vị trí của Ukraine gần Kupiansk, qua đó vượt qua các tuyến phòng thủ. Tuyến đường ngầm đã cho phép lực lượng Nga tiếp cận khu vực do Ukraine kiểm soát mà không cần di chuyển trên mặt đất nên không dễ bị phát hiện, tạo ra một thách thức đáng kể cho lực lượng phòng thủ của Kyiv.

Giờ đây, các lực lượng Ukraine cũng sử dụng chiến thuật đó.

"Phía Nga từng cố gắng sử dụng các đường ống dẫn khí ngầm để di chuyển qua các vị trí của chúng tôi và thực hiện các chiến dịch tấn công", Tổng thống Zelensky nói. "Các chiến binh Ukraine đã cải biến chiến thuật này, hiện đại hóa nó, đồng thời khiến nó trở nên tinh vi và tiên tiến hơn nhiều về mặt công nghệ."

Quân đoàn Khartiia số 2 lần đầu công bố chi tiết về chiến dịch Veles vào ngày 22/10, cho biết nhiệm vụ này đã ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm thâm nhập vào các vị trí của Ukraine xung quanh Kupiansk.

Bằng cách kết hợp các hoạt động di chuyển ngầm với các đòn tấn công trên mặt đất, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn quân Nga tiếp tục khai thác mạng lưới đường ống để tiến vào phía sau các vị trí phòng thủ của Ukraine.

Chiến dịch này mang ý nghĩa quan trọng hơn đối với trận chiến quanh Kupiansk – một thành phố có vị trí chiến lược ở vùng đông bắc Ukraine, vốn vẫn là tâm điểm trong các chiến dịch tấn công của Nga.

Ảnh chụp màn hình video cho thấy binh sĩ Ukraine lội qua bùn khi thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch Veles. Nguồn: Skelya 425

Trong bài phát biểu vào tối 27/10, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Veles là chiến dịch quân sự lớn thứ ba của Ukraine trong năm nay, tiếp nối hai chiến dịch trước đó mà ông cho biết đã giúp giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn từng bị Nga kiểm soát.

Theo ông Zelensky, chiến dịch đầu tiên do Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine thực hiện tại khu vực Oleksandrivka – trải dài qua các khu vực thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia – đã giành lại quyền kiểm soát hơn 800 km2 lãnh thổ.

Chiến dịch thứ hai mang mật danh "Vivaldi" diễn ra tại tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine cho biết, trong chiến dịch này, lực lượng Ukraine đã giải phóng hơn 200 km2 ở những khu vực mà quân Nga từng liên tục mở các đợt tấn công.

Theo tờ Independent (Anh), Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov từng cho biết hồi đầu tháng này rằng lực lượng Nga đã kiểm soát được 92 khu định cư của Ukraine, bao gồm cả thị trấn Dobropillia ở Donetsk kể từ đầu tháng 9. Nhưng tuyên bố này đã bị quân đội Ukraine bác bỏ.

Trong khi đó, các nỗ lực nhằm nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Hôm 28/10, Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng một cuộc gặp ba bên giữa các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 6 đến ngày 10/11. Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết ông muốn châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán về cách chấm dứt xung đột.



