Thứ tưởng như bỏ đi "biến hình" thành đặc sản Tết giá 200.000 đồng/kg, dân tình ráo riết săn lùng

Không còn là thứ phế liệu bị bỏ đi, vỏ bưởi nay đã "lột xác" thành món mứt vừa ngon vừa lạ miệng, mang đến trải nghiệm hương vị độc đáo và đặc biệt hơn cả, là vô vàn lợi ích cho sức khỏe, khiến nó trở thành một "cơn sốt" không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về.

Ghi nhận trên tờ Tri thức & Cuộc sống, mứt vỏ bưởi hiện đang được bán với mức giá không hề rẻ, dao động khoảng 200.000 đồng/kg. Điều đáng nói, dù được bày bán quanh năm trên các chợ mạng và các sàn thương mại điện tử, thứ đặc sản này vẫn luôn đắt khách, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Người ta không chỉ mua để thưởng thức mà còn xem đây như một món quà biếu tặng ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và quan tâm đến sức khỏe của người thân, bạn bè.

Những ai đã từng một lần nếm thử mứt vỏ bưởi đều có chung một cảm nhận ban đầu khá thú vị: hương thơm đặc trưng của bưởi, vị the the đầu lưỡi, một chút đắng nhẹ nhàng, nhưng càng ăn lại càng thấy "nghiện", càng thấy vị ngọt thanh khó cưỡng lan tỏa khắp khoang miệng. Bên cạnh mứt vỏ bưởi truyền thống, nhiều cửa hàng còn giới thiệu đến khách hàng mứt vỏ bưởi nhập khẩu từ Thái Lan, với mức giá "chát" hơn hẳn, từ 350.000 - 500.000 đồng/kg. Loại mứt này thường được đóng gói cẩn thận trong các túi nhỏ có trọng lượng 200g, 250g hoặc 500g, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua sắm.

Chị Hương (ở TP.Vinh, Nghệ An), một người đã từng "trót yêu" món mứt này, chia sẻ: “Một lần tình cờ được ăn thử mứt vỏ bưởi, mình khá bất ngờ vì hương thơm nồng nàn của bưởi, vị the the đầu lưỡi, chua thanh và ngọt nhẹ hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn. Thật không ngờ cùi bưởi và vỏ bưởi, những thứ mà nhiều người thường thẳng tay vứt bỏ, nay lại có thể làm thành một món mứt ngon đến thế.

Năm ngoái mình đã mua 1kg trên mạng để ăn và mời khách trong dịp Tết. Sau đó, mình tự tìm hiểu công thức và làm thử. Cuối năm, nhà mình có nhiều bưởi, nên nguyên liệu có sẵn, mình và mẹ đã mày mò làm được vài mẻ mứt. Thực tế, mứt vỏ bưởi không quá khó làm, chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn trên mạng và làm theo, cẩn thận một chút là sẽ thành công”.

Và điều đặc biệt hơn cả, không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, mứt vỏ bưởi còn mang trong mình những giá trị dinh dưỡng đáng quý. Vỏ bưởi chứa đựng nhiều hợp chất tự nhiên như flavonoid, tinh dầu, vitamin C và chất xơ hòa tan, tất cả đều góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, và cải thiện sức khỏe tổng thể. Chính những lợi ích tuyệt vời này đã khiến mứt vỏ bưởi không chỉ là một món ăn, mà còn là một sự lựa chọn thông minh và ý nghĩa cho những ngày Tết trọn vẹn.

Công dụng của vỏ bưởi

Trị viêm da và làm đẹp da

Vỏ bưởi rất có ích trong việc ngăn ngừa tình trạng mẩn đỏ, ngứa ngáy, các hiện tượng viêm tấy da. Với một lượng vitamin A và C cao giúp duy trì được độ ẩm trong da, bảo vệ da không bị khô, nếp nhăn và mụn trứng cá.

Chống nắng

Vỏ bưởi sẽ giảm được tỉ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang do việc tăng sắc tố cũng như mụn đầu đen, da khô, ngứa ngáy và rất nhiều những vấn đề khác do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, trong vỏ bưởi có chứa lycopene nên giúp ngăn ngừa ung thư da do tia cực tím gây ra.

Tốt cho tóc

Trong vỏ bưởi có hàm lượng tinh dầu lớn có khả năng dưỡng tóc rất tốt, giúp cho tóc bớt rụng, đồng thời giúp tóc óng mượt, mềm mại và chắc khỏe hơn. Ngoài ra, việc dùng vỏ bưởi để gội đầu không chỉ giúp làm sạch da đầu, kích thích tóc mọc nhanh mà còn tốt cho dây thần kinh vùng não.

Chữa hôi miệng

Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả. Lấy vỏ bưởi đã phơi khô đun với ít nước kèm theo vài hạt muối. Dùng nước này để súc miệng sẽ khiến mùi hôi nhanh chóng biến mất.

Chữa ho, khan tiếng

Ho, khan tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khan. Trong thời gian bị bệnh, nên nấu nước vỏ bưởi để uống hàng ngày, có thể dùng vỏ tươi hoặc khô sẽ thấy tình trạng ho khan được cải thiện.

Giải độc và thanh lọc cơ thể

Tác dụng của vỏ bưởi còn được biết đến với khả năng giải độc và thanh lọc cơ thể. Nước vỏ bưởi lành tính có thể sử dụng mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố, giúp làm đẹp da từ sâu bên trong.

Tăng sức đề kháng

Bưởi là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây chính là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi có khả năng chống lại các căn bệnh như hen suyễn, viêm khớp, giảm stress,...