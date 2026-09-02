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Thủ tướng Nepal tiết lộ yếu tố gây ra trận lũ quét thảm khốc

Quỳnh Như
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Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những yếu tố góp phần gây ra trận lũ lụt thảm khốc tại nước này, đồng thời cảnh báo những rủi ro ngày càng lớn đối với khu vực Himalaya.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Balendra Shah nhấn mạnh: "Không còn nghi ngờ gì nữa, biến đổi khí hậu là một yếu tố dẫn đến thảm họa này".

Theo Thủ tướng Nepal, nhiệt độ tại khu vực Himalaya đã tăng tới 1,8 độ C (3,24 độ F), khiến các sông băng tan chảy và trở nên kém ổn định.

Thủ tướng Nepal tiết lộ nguyên nhân gây ra trận lũ quét thảm khốc - Ảnh 1.

Dòng nước lũ trào qua những ngôi nhà và tràn ngập sông Trishuli ở làng Syabrubesi, Nepal.

Nepal là nơi có hàng nghìn sông băng. Khi Himalaya ấm lên, các khối băng bắt đầu tan chảy và có nguy cơ mất ổn định, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và các thảm họa liên quan đến hồ băng.

Đáng chú ý, Nepal chỉ đóng góp chưa đến 0,1% lượng khí gây nóng lên toàn cầu, nhưng lại là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Thảm họa mới nhất một lần nữa cho thấy nghịch lý khi những quốc gia có tác động ít nhất vào khủng hoảng khí hậu lại có thể phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng.

Theo cập nhật mới nhất từ Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia (NDRRMA) của Nepal, số người thiệt mạng tại nước này sau trận lũ lụt thảm khốc tuần trước đã tăng lên ít nhất 1.050 người.

Ngoài ra, 3.916 người vẫn đang mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài và 639 người làm việc tại các dự án thủy điện, cùng các thành viên quân đội và cảnh sát Nepal.

NDRRMA cho biết 11.993 người đã được cứu sống kể từ thứ Tư tuần trước.

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Tags

Nepal

biến đổi khí hậu

lũ quét

Himalaya

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