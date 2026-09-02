Bể nước ngầm dưới lòng đất có nhiều ưu điểm, nhưng nếu sử dụng đã lâu thì cũng có những vấn đề mà bạn cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Ưu điểm của bể nước ngầm

Bể nước xây ngầm dưới lòng đất giúp tối ưu hóa không gian sống khi được tận dụng khéo léo dưới móng nhà hoặc khoảng sân, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến diện tích sinh hoạt phía trên. Nhờ lớp đất bọc xung quanh và kết cấu dày dặn, bể ngầm sở hữu khả năng cách nhiệt hoàn hảo giúp giữ cho nguồn nước bên trong luôn mát lạnh vào mùa hè và không bị giá buốt vào mùa đông.

Bể nước ngầm có nhiều ưu điểm nên được nhiều gia đình sử dụng. (Ảnh minh họa)

Loại bể này cho phép các gia đình tự do thiết kế dung tích khổng lồ lên đến hàng chục mét khối, đáp ứng nguồn nước dự phòng dồi dào cho các tòa nhà lớn hoặc khu vực thường xuyên bị mất nước. Kết cấu bê tông cốt thép kiên cố chìm dưới lòng đất mang lại độ bền bỉ cực cao lên đến hàng chục năm, đồng thời bảo vệ công trình tuyệt đối trước các tác động tiêu cực của thời tiết như giông bão hay gió lốc.

Ngoài ra, bể ngầm còn giúp giảm tải trọng cho mái nhà so với việc đặt các bồn nước inox nặng hàng tấn trên cao, từ đó đảm bảo an toàn kết cấu và nâng cao tuổi thọ cho toàn bộ ngôi nhà.

Tuy nhiên, đối với các gia đình sử dụng bể nước ngầm (nằm dưới móng nhà, sân vườn) đã lâu, việc bảo trì đòi hỏi sự cẩn trọng cao hơn rất nhiều so với bể nổi do tính chất nằm sâu dưới lòng đất, dễ bị ô nhiễm âm thầm.

Để đảm bảo an toàn cho cả công trình và sức khỏe, các gia đình cần lưu ý 5 nhóm vấn đề sống còn sau:

1. Ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Luôn chú ý kiểm tra khả năng chống thấm của bể nước ngầm. (Ảnh minh họa)

Rủi ro lớn nhất của bể ngầm là hiện tượng nước ngầm bẩn, nước thải sinh hoạt hoặc nước từ cống rãnh xung quanh ngấm qua thành bể vào bên trong nếu lớp chống thấm bị nứt. Để phòng tránh, các gia đình tuyệt đối không xây bể nước ngầm quá sát hệ thống bể phốt hay đường ống thoát nước thải sinh hoạt. Ngoài ra, việc sử dụng nắp bể ngầm chuyên dụng bằng inox có gioăng cao su khít là bắt buộc để ngăn chặn gián, chuột, muỗi và nước bẩn tràn vào lòng bể khi lau sàn hoặc khi xảy ra ngập lụt.

2. Định kỳ vệ sinh và thau rửa bắt buộc

Do đặc thù tích tụ nhiều cặn bùn và kim loại nặng lắng đọng từ nguồn nước cấp, các gia đình cần duy trì tần suất thau rửa bể ít nhất 6 tháng một lần. Trong mỗi lần vệ sinh, hãy dùng đèn pin soi kỹ toàn bộ lòng bể để kiểm tra độ trong của nước cũng như phát hiện sớm xem nước có bị đổi màu hay có mùi hôi, sủi bọt bất thường hay không. Việc này giúp đảm bảo nguồn nước ăn uống của gia đình luôn duy trì ở trạng thái tinh khiết và an toàn nhất.

3. Kiểm tra an toàn kết cấu công trình

Sự sụt lún hoặc dịch chuyển nhẹ của móng nhà theo thời gian hoàn toàn có thể làm nứt vỡ thành bể ngầm mà mắt thường không nhìn thấy từ bên ngoài. Nếu phát hiện mực nước trong bể sụt giảm nhanh bất thường dù không sử dụng, rất có thể kết cấu bể đã bị nứt rò rỉ ra lòng đất. Đặc biệt, nếu gia đình đang sử dụng bể ngầm xi măng truyền thống đã quá 10 năm, lớp bê tông cũ thường bị bở và phấn hóa, lúc này bạn nên cân nhắc cải tạo bằng sơn epoxy thực phẩm hoặc chuyển sang dùng bể chứa inox đúc sẵn.

4. An toàn kỹ thuật khi vận hành bơm hút

Để hệ thống cấp nước hoạt động trơn tru, bạn nên lắp đặt đồng thời hệ thống phao cơ và phao điện thông minh nhằm tránh tình trạng máy bơm chạy cạn gây cháy nổ khi bể ngầm hết nước, hoặc nước tràn lên mặt sàn khi cấp quá đầy. Song song với đó, việc định kỳ kiểm tra và vệ sinh rọ bơm (lupe) đặt dưới đáy bể là rất cần thiết để tránh cặn bẩn bám dính làm tắc nghẽn hoặc giảm hiệu suất hút nước lên bồn chứa trên mái nhà.

5. Đảm bảo an toàn tính mạng khi xuống vệ sinh bể

Do bể ngầm bị đóng kín lâu ngày dễ tích tụ khí độc và thiếu hụt oxy nghiêm trọng, việc đề phòng ngạt khí khi xuống cọ rửa là lưu ý cực kỳ sống còn. Trước khi xuống lòng bể, bắt buộc phải mở to nắp bể từ 1 đến 2 tiếng, đồng thời sử dụng quạt thổi gió vào trong để lưu thông không khí hoàn toàn. Đặc biệt, tuyệt đối không bao giờ tự xuống vệ sinh bể một mình mà phải luôn có người hỗ trợ đứng phía trên miệng bể giám sát để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Gia Linh (Tổng hợp)