Lời cảnh báo của Thủ tướng Đức được đưa ra giữa lúc một chương trình tài trợ mới của Mỹ làm dấy lên nhiều tranh luận.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không can thiệp vào cuộc bầu cử tại Đức.

Đức dự kiến tổ chức bầu cử liên bang vào tháng 9, trong đó vấn đề nhập cư được cho là sẽ trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử.

"Việc tài trợ cho các đảng phái chính trị ở Đức từ nước ngoài là bất hợp pháp", Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu ngày 16/7.

"Tôi tin rằng các đối tác của chúng tôi trên thế giới, đặc biệt là những người bạn, cũng sẽ tuân thủ các quy định pháp luật mà chúng tôi đã thiết lập tại Đức", ông nói thêm.

Phát biểu của ông Merz được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/7 công bố chương trình tài trợ trị giá gần 5 triệu USD nhằm hỗ trợ các dự án tăng cường khả năng chống chịu của nền dân chủ, thúc đẩy pháp quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền con người tại châu Âu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các dự án nhận tài trợ cần giải quyết những thách thức liên quan đến "chủ quyền quốc gia, nhập cư, kiểm duyệt và việc sử dụng pháp luật nhằm gây sức ép" phù hợp với "triết lý chính trị chung", pháp luật và "di sản văn minh phương Tây chung".

"Về phía mình, chúng tôi không can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ. Ngược lại, tôi cũng không muốn chính phủ Mỹ hoặc các tổ chức có quan hệ gần gũi với chính phủ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đức", ông Merz nói.

Mặc dù các đảng phái chính trị không được nêu rõ là đối tượng đủ điều kiện nhận tài trợ, ông Merz nhấn mạnh rằng việc tài trợ từ nước ngoài cho các chủ thể chính trị là bất hợp pháp theo luật pháp Đức.

Đáp lại chỉ trích của Thủ tướng Đức, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Politico rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết "bảo vệ dân chủ và quyền con người trên toàn thế giới, trong đó có châu Âu".

Người phát ngôn cho biết chương trình tài trợ nhằm giúp các đồng minh châu Âu bảo vệ những giá trị này cũng như "sự tự tin về nền văn minh và chủ quyền trước những bên tìm cách làm suy yếu chúng".

Tờ The Guardian dẫn lời các cựu quan chức Mỹ, chương trình tài trợ này là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm điều chỉnh việc phân bổ ngân sách của Chính phủ Mỹ để hỗ trợ các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc và các lực lượng cánh hữu tại châu Âu, đồng thời có thể gồm cả các đảng chính trị, phù hợp với Chiến lược An ninh Quốc gia của nước này.

Theo tờ báo, các tiêu chí đủ điều kiện tham gia chương trình được xây dựng theo hướng rộng và chưa rõ ràng, cho phép "cá nhân" và "cơ quan nhà nước" nộp hồ sơ mà không làm rõ cụ thể những đối tượng nào đủ điều kiện.

"Có vẻ như Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách tác động đến kết quả các cuộc bầu cử ở châu Âu, tạo lợi thế không công bằng cho các đảng cánh hữu bằng những nguồn lực mà trong điều kiện bình thường họ sẽ không có được", một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với The Guardian.

Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) ban đầu hoan nghênh sự ủng hộ từ các nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump, trong đó có Elon Musk và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Ông Vance từng chỉ trích cách châu Âu đối xử với các đảng cánh hữu tại Hội nghị An ninh Munich năm ngoái. Tuy nhiên, đảng này sau đó đã công khai tạo khoảng cách với phong trào MAGA khi chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9/2025 tại miền Đông nước Đức.

Chương trình tài trợ nói trên là một phần trong chiến lược rộng hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường quan hệ với các nhóm bảo thủ về xã hội và các phong trào chính trị cánh hữu trên khắp châu Âu.

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, được công bố tháng 12/2025, cho rằng châu Âu đang đối mặt với nguy cơ "xóa nhòa bản sắc văn minh", đồng thời ca ngợi ảnh hưởng ngày càng tăng của các "đảng yêu nước châu Âu", được cho là ám chỉ các phong trào theo đường lối dân túy.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc Nga và Trung Quốc can thiệp bầu cử, nhưng hiện nay họ dường như lại đang tìm cách tác động đến các cuộc bỏ phiếu tại châu Âu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 17/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình báo Trung Quốc đã thu thập được 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ, gọi đây là "vụ xâm phạm dữ liệu bầu cử lớn nhất" trong lịch sử nước này.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc và khẳng định "chưa từng và sẽ không bao giờ can thiệp" vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo RT



