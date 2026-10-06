Thử tí để biết vì sao con nghiện game, bà mẹ 60 tuổi bỗng hoá streamer triệu view

Câu chuyện trớ trêu nhưng đầy cảm hứng tại Trung Quốc: 20 năm trước mẹ ngày nào cũng đi lùng con ở tiệm net, 20 năm sau con trai phải canh đúng 12 giờ đêm cắt Wi-Fi để mẹ chịu đi ngủ.

Ở tuổi 60, khi phần lớn người cao tuổi chọn cuộc sống an nhàn chăm cháu hay tập dưỡng sinh, bà Zhong Juanjuan (sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) lại chọn ngã rẽ bất ngờ: trở thành streamer game bắn súng đình đám trên mạng xã hội với hơn 520.000 người theo dõi.

Cộng đồng mạng thường gọi bà với cái tên thân mật là "Auntie Juan" (Dì Juan). Mỗi ngày, bà đều đặn lên sóng livestream 2 ca, thu hút trung bình khoảng 10.000 người xem cùng lúc. Trước khi bén duyên với màn hình máy tính, người phụ nữ chỉ học hết tiểu học này từng bươn chải đủ nghề từ bán hàng đến trông trẻ, rồi chính thức nghỉ hưu cách đây 10 năm.

20 năm trước lôi con khỏi quán net, 20 năm sau con phải cắt mạng giục mẹ ngủ

Từng có thời điểm, game online là cái gai trong mắt bà Zhong. Hai thập kỷ trước, cậu con trai út của bà nghiện điện tử nặng khiến thành tích học tập sa sút nghiêm trọng. Khi ấy, cảnh người mẹ lặn lội khắp các tiệm net quanh khu phố, túm áo lôi con về nhà diễn ra như cơm bữa, khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn trong tình trạng căng thẳng.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2020. Thấy con trai (thường gọi là Suode) sau khi nghỉ việc chỉ quanh quẩn ở nhà cày game suốt ngày đêm, thay vì mắng mỏ như xưa, bà Zhong nảy sinh tò mò: "Rốt cuộc trò này có gì cuốn hút mà nó dán mắt vào suốt ngày?". Bà quyết định nhờ con hướng dẫn chơi thử để tìm hiểu thế giới của con.

Ban đầu, hành trình tiếp cận game cực kỳ trầy trật. Ở tuổi xế chiều, mắt kém và phản xạ chậm khiến bà gặp muôn vàn khó khăn. Suode kể lại, những ngày đầu mẹ thậm chí không điều khiển được nhân vật đi thẳng, cứ va vào tường là đứng khựng lại, không biết cách quay đầu hay leo cầu thang.

Không bỏ cuộc, bà Zhong kiên trì luyện tập hàng giờ mỗi ngày. Tính đến nay, bà đã tích lũy hơn 8.000 giờ chơi game, đặc biệt thuần thục các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất đòi hỏi phản xạ cao.

Bắn hạ thần đồng thế giới trong trận đấu biểu diễn

Năm 2022, khi thao tác đã thành thục, bà bắt đầu lên sóng livestream. Hình ảnh một người bà thôn quê mộc mạc, ngồi trước dàn máy tính đơn sơ nhưng bấm phím, lia chuột thoăn thoắt cùng vốn từ lóng chuẩn game thủ trẻ tuổi lập tức tạo nên cơn sốt.

Đỉnh điểm là vào tháng 12/2024, bà nhận lời mời tham gia một trận đấu giao hữu trực tuyến tựa game Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Một trong các đối thủ góp mặt là thần đồng 17 tuổi người Nga có biệt danh "donk", tuyển thủ vừa bước lên ngôi vô địch thế giới trước đó không lâu. Trong sự ngỡ ngàng của hàng chục nghìn khán giả, cụ bà 60 tuổi đã có pha xử lý chuẩn xác, bắn hạ chính ngôi sao trẻ này ngay trong ván đấu.

Sự nổi tiếng nhanh chóng kéo theo những nghi ngờ. Không ít ý kiến cho rằng bà chỉ ngồi trước ống kính diễn xuất, còn người chơi thật sự là một tay máy trẻ tuổi nấp phía sau. Để xóa tan điều tiếng, Suode đã lắp đặt nhiều góc máy quay cận cảnh từng cử động tay và thao tác chuột thực tế của mẹ khi chơi.

Hiện tại, Suode đã trở thành người quản lý toàn thời gian cho mẹ. Trật tự gia đình hoàn toàn đảo ngược sau hai thập kỷ: mẹ mải mê ngồi máy tính leo rank, còn con trai cứ đúng nửa đêm là phải chủ động ngắt mạng internet để giục mẹ đi ngủ giữ sức khỏe.

Trước những lời xì xào cho rằng già rồi còn ham hố game online, bà Zhong thẳng thắn bày tỏ:

"Lẽ nào làm mẹ thì cả đời chỉ được quanh quẩn với chuyện bếp núc? Mọi người thường bảo phụ nữ có tuổi thì nên ở nhà trông cháu hoặc đi múa quảng trường. Nhưng chơi game giúp tôi rèn luyện trí não, mắt và tay phối hợp linh hoạt hơn, chẳng phải tốt hơn việc ngồi không một chỗ sao? Học điều mới thì không bao giờ là quá muộn cả."

Theo SCMP