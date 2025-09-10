Thu hồi trên toàn quốc 1 sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ: Dừng lưu hành, tiêu hủy ngay!

Ngày 10/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120 ml.

Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 19052/24/CBMP-HN; Số lô: 160324; NSX: 160324; HSD: 160327.

Sản phẩm bị Bộ Y tế ra quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành trên toàn quốc.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần thảo dược và thiết bị y tế Bảo Minh Châu (Địa chỉ: 392 Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng, nay là 392 Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng); Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (Địa chỉ: Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, nay là: Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội) sản xuất.

Lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.



Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)ề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, công ty cổ phần thảo dược và thiết bị y tế Bảo Minh Châu, Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên.

Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 04/10/2025.

Đề nghị Sở Y tế TP. Hải Phòng, Sở Y tế TP. Hà Nội: Giám sát Công ty cổ phần thảo dược và thiết bị y tế Bảo Minh Châu, Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120 ml không đáp ứng quy định.

Kiểm tra Công ty cổ phần thảo dược và thiết bị y tế Bảo Minh Châu, Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.