Thu hồi thức ăn dặm HiPP tại Áo do phát hiện thuốc diệt chuột bên trong

HiPP nhấn mạnh việc tiêu thụ thực phẩm bên trong những lọ sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 18/4, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột bên trong một lọ thức ăn dặm cho trẻ em của hãng HiPP. Thông báo này được đưa ra ngay sau lệnh thu hồi sản phẩm tại hơn 1.000 siêu thị SPAR trên cả nước do lo ngại về vấn đề an toàn.

Cảnh sát bang Burgenland (Áo) tuyên bố mẫu thử từ một trong số các lọ thức ăn dặm loại "Cà rốt và Khoai tây" (trọng lượng 190 gram) do khách hàng trình báo đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột. Trước đó, phía HiPP cho biết không thể loại trừ khả năng một chất nguy hiểm đã được đưa vào sản phẩm và các lọ rau củ hỗn hợp cà rốt, khoai tây của hãng có thể đã bị tác động ác ý từ bên ngoài.

HiPP nhấn mạnh việc tiêu thụ thực phẩm bên trong những lọ sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo thông báo từ phía cảnh sát, các lọ bị nghi ngờ có dán một nhãn dán hình tròn màu đỏ ở dưới đáy. Ngoài ra, nắp của những lọ này thường đã bị mở, bị hư hỏng, thiếu tem niêm phong an toàn hoặc có mùi lạ.

Cảnh sát cho biết thêm, các thử nghiệm sơ bộ tại phòng thí nghiệm đối với những lọ sản phẩm tương tự bị thu giữ ở Cộng hòa Séc và Slovakia cũng cho thấy sự hiện diện của một chất độc hại. Tuy nhiên, tuyên bố này không cung cấp thêm chi tiết cụ thể. Nhà chức trách Áo cũng đã được cảnh báo về rủi ro này sau các cuộc điều tra tại Đức.

Về phía HiPP, đại diện hãng cho biết: "Theo hiểu biết hiện tại của chúng tôi, tình huống nguy cấp này liên quan đến một sự can thiệp tội phạm từ bên ngoài nhắm vào kênh phân phối của hệ thống SPAR tại Áo."

Người phát ngôn của hệ thống siêu thị SPAR trả lời Reuters rằng việc thu hồi sản phẩm là một biện pháp phòng ngừa và ảnh hưởng đến 1.500 cửa hàng tại Áo, không gây tác động đến các chi nhánh ở những nơi khác. Cả SPAR và HiPP đều khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm đã mua tại hệ thống SPAR Áo. Khách hàng sẽ được hoàn tiền đầy đủ khi trả lại sản phẩm. Cảnh sát cũng đưa ra lời khuyên người dân nên rửa tay thật kỹ nếu vô tình tiếp xúc với lọ sản phẩm nghi vấn.

