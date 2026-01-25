Thu hồi sữa Aptamil tại Anh do nhiễm độc tố, Việt Nam yêu cầu rà soát khẩn

Ảnh: Aptamil

Ngày 23/01/2026, Công ty Danone - doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula do nhiễm độc tố cereulide, độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026, do Danone sản xuất và phân phối tại thị trường Anh. Ngày 24/1/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã phát đi cảnh báo chính thức về sự việc này trên website của cơ quan.

Trước thông tin trên, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, chiều tối ngày 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp liên quan.

Cụ thể, các địa phương được yêu cầu rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất. Trường hợp có doanh nghiệp trong nước công bố hoặc phân phối sản phẩm, cần làm việc trực tiếp với đơn vị này để yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các đơn vị liên quan phải báo cáo rõ số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi. Song song đó, tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa Aptamil Infant Formula nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xử lý trước ngày 31/1/2026.