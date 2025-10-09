Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 21 loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật, Hàn. Hầu hết các sản phẩm là mỹ phẩm chăm sóc da, kem chống nắng.

Trong đó có 8 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đầu tư thương mại XNK ASEAN (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cũ, Hà Nội).

Tiếp đó là 6 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HSH Thăng Long (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Tiếp theo là 2 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B (thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Cục cũng thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 4 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH ALICE CAO (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM cũ).

Cuối cùng là 1 sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu HDK (tại tổ 19, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Lý do thu hồi là các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Báo Pháp luật TP. HCM dẫn lời một đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết: việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường và đúng quy định. Tuy nhiên, dù doanh nghiệp xin thu hồi tự nguyện, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm thì vẫn có thể xử lý được, "không phải rút số là không còn căn cứ để xử lý".

Sản phẩm Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu HDK là một trong những sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với Sở Y tế địa phương để thực hiện thu hồi theo đúng quy định, đồng thời công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử để người tiêu dùng và các cơ quan liên quan có thể giám sát.

Theo Tạp chí Thuế & Hải quan, việc thu hồi số công bố mỹ phẩm đồng nghĩa với việc các sản phẩm này không còn được phép tiếp tục lưu hành hợp pháp trên thị trường. Người tiêu dùng cần lưu ý kiểm tra lại sản phẩm đang sử dụng, nếu nằm trong danh sách các sản phẩm bị thu hồi, nên ngừng sử dụng và liên hệ với nhà cung cấp để biết thêm thông tin.

Theo quy định hiện hành, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc để một sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam. Việc bị thu hồi số tiếp nhận đồng nghĩa với việc mất hiệu lực pháp lý về mặt lưu hành, cho dù chưa có cảnh báo về chất lượng hay an toàn. Người tiêu dùng có thể tra cứu danh sách sản phẩm bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) hoặc liên hệ các Sở Y tế địa phương để cập nhật thông tin chính xác.