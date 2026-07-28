Thu hồi mã số vùng sầu riêng của doanh nghiệp liên quan nạn nhân bị bắn chết ở Đắk Lắk

Hai công ty dừng hoạt động thu mua và chấm dứt liên kết sầu riêng tại vùng trồng ở Lâm Đồng do không đủ năng lực tài chính. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định thu hồi các mã số đã cấp để phòng ngừa rủi ro pháp lý phát sinh.

Một vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk. Ảnh: CTV.

Ngày 28/7, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong , ông Vũ Đình Cương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (Sở NN&MT Lâm Đồng) đã thay mặt giám đốc, ký quyết định thu hồi nhiều mã số vùng trồng sầu riêng, mã số cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam (cùng Mã số doanh nghiệp 6001756745; địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk).

Cụ thể, Sở NN&MT Lâm Đồng quyết định thu hồi 5 mã số vùng trồng của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam, gồm: RD.LDOR-0468, RD.LDOR-0459, RD.LDOR-0460, RD.LDOR-0469, RD.LDOR-0470. Các mã vùng trồng này có địa chỉ tại khu vực xã Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Trực, Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), với tổng diện tích sầu riêng được cấp mã gần 228 héc-ta, 121 hộ dân tham gia.

Sở NN&MT Lâm Đồng cũng quyết định thu hồi 2 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168. Trong đó, 2 mã số vùng trồng gồm: RD.LDOR-0421, RD.LDOR-0446, tương ứng tổng diện tích sầu riêng được cấp 75 héc-ta của 28 hộ dân tham gia. Ngoài ra, 5 mã số cơ sở đóng gói bị thu hồi gồm: RD.LDPH-073, RD.LDPH-074, RD.LDPH-075, RD.LDPH-076, RD.LDPH-077.

Về lý do thu hồi, theo Sở NN&MT Lâm Đồng, 2 công ty trên đã dừng hoạt động thu mua và chấm dứt liên kết sầu riêng tại vùng trồng do không đủ năng lực tài chính. Vì vậy, 2 công ty đã chủ động đề nghị hủy các mã số đã cấp để phòng ngừa rủi ro pháp lý phát sinh. Các quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 24/7.

Như Tiền Phong đưa tin, Bộ Công an đang điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra vào tối 2/7 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân trong vụ việc là ông H.H.H. (sinh năm 1979, trú xã Ea Knốp).

Trước đó, vào lúc 18h51 ngày 2/7, ông H. đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Sát thủ mặc áo và đội mũ Grab trước khi gây án. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Lúc này, một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái ông H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Hiện trường nơi ông H.H.H bị sát hại.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong , trước khi xảy ra vụ việc, ông H. là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam. Tiền thân của công ty này là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168 (viết tắt Công ty Đức Phát 168), được thành lập vào ngày 24/5/2023; địa chỉ trụ sở công ty tại thôn 9, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7/11/2025, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty thay đổi sang hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 29/5/2026, người đại diện theo pháp luật của công ty được chuyển từ D.V.C (sinh năm 2002, chức vụ giám đốc) sang ông H.H.H., sinh năm 1979, chức vụ giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty 5 người.