Thu hồi khẩn cấp 1 loại sữa bột trẻ em “quen nhẵn mặt” với nhiều gia đình Việt

Một loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh vừa bị thu hồi khẩn cấp tại Pháp sau hàng loạt phản ánh về rối loạn tiêu hóa, khiến cơ quan chức năng Việt Nam lập tức yêu cầu rà soát và cảnh báo trên toàn quốc.

Mới đây, một loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đang được sử dụng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vừa bị nhà sản xuất tự nguyện thu hồi sau khi ghi nhận hàng loạt trường hợp trẻ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Ngay sau đó, cơ quan chức năng Việt Nam cũng phát đi cảnh báo và yêu cầu rà soát khẩn trên toàn quốc.

Ngày 13/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra, rà soát sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac (Pháp) sản xuất.

Thu hồi sữa Allernova AR Novalac (Ảnh: VTV8)

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Y tế Pháp thông báo thu hồi tự nguyện lô sản phẩm Allernova AR số 183403 vào ngày 12/6. Theo cơ quan chức năng nước này, quyết định thu hồi được đưa ra sau khi hệ thống giám sát dinh dưỡng quốc gia Anses ghi nhận 11 trường hợp trẻ sơ sinh xuất hiện các phản ứng bất lợi liên quan đến tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng sản phẩm thuộc cùng một lô sản xuất.

Ngoài các trường hợp trên, hệ thống tiếp nhận phản ánh người tiêu dùng SignalConso cũng ghi nhận thêm một báo cáo tương tự liên quan đến lô hàng này.

Đáng chú ý, trong số những trẻ bị ảnh hưởng có một trường hợp phải nhập viện để theo dõi. Kết quả xét nghiệm sau đó phát hiện Adenovirus trong mẫu phân của bệnh nhi. Đây là loại virus thường gây viêm dạ dày - ruột ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho biết hiện chưa có bằng chứng khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa virus này và sản phẩm sữa đang bị thu hồi.

Nhà chức trách cũng nhấn mạnh vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide, một loại độc tố có thể xuất hiện trong một số sản phẩm sữa bột trẻ em nếu bị nhiễm khuẩn Bacillus cereus.

Tại Việt Nam, dù chưa ghi nhận thông tin chính thức về việc lô hàng bị thu hồi có được nhập khẩu hoặc lưu hành trên thị trường hay không, Cục An toàn thực phẩm vẫn yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Theo đó, các đơn vị chức năng phải rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm Allernova AR. Trường hợp xác định có doanh nghiệp đứng tên công bố sản phẩm tại Việt Nam, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu doanh nghiệp thông báo ngay tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng để ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời thực hiện các thủ tục thu hồi theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan cũng phải báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường và lượng hàng còn tồn kho. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét và đưa ra phương án xử lý phù hợp đối với từng lô hàng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân nhận biết thông tin cảnh báo, tránh tiếp tục sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi. Kết quả rà soát và xử lý phải được báo cáo về cơ quan quản lý trước ngày 20/6.

Không chỉ dừng lại ở kênh phân phối truyền thống, Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp kiểm tra các sàn thương mại điện tử và website bán hàng trực tuyến.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm thuộc diện cảnh báo đang được rao bán, các đơn vị liên quan phải yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin quảng cáo và thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sự việc một lần nữa cho thấy mức độ nhạy cảm của các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chỉ cần xuất hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia thường lập tức kích hoạt quy trình cảnh báo và thu hồi nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các phụ huynh đang sử dụng sữa Allernova AR được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, đặc biệt là số lô hàng, đồng thời theo dõi các thông báo tiếp theo từ cơ quan chức năng và đơn vị phân phối để có hướng xử lý phù hợp.

Nguồn: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y Tế