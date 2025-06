Thu hồi giấy đăng ký 3 loại thuốc, có thuốc trị rối loạn cương dương

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo yêu cầu thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 3 loại thuốc tại Việt Nam đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Một số thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành

Cụ thể, thuốc Tadalafil 20 mg, dạng viên nén, cơ sở sản xuất tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC (địa chỉ: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), số đăng ký 893110457024 (SĐK cũ: VD-31364-18).

Thuốc Odistad 120, viên nang cứng, sản xuất tại Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 (địa chỉ: Số 40 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), số đăng ký 893100515124 (SĐK cũ: VD-21535-14).

Thuốc Vacobufen 400, sản xuất tại Công ty Cổ Phần Dược Vacopharm (địa chỉ: Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An), số đăng ký 893100032324.

Được biết, Tadalafil 20mg là thuốc điều trị rối loạn cương dương và các vấn đề về sinh lý ở nam giới. Odistad 120 là thuốc điều trị béo phì và phòng ngừa tăng cân trở lại ở người lớn; Vacobufen 400 là thuốc giảm đau bụng kinh, giảm đau răng và giảm sốt tạm thời.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện rút giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số vi phạm về sản xuất, phân phối, tuân thủ hồ sơ đăng ký và các quy định pháp luật trong lĩnh vực dược. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng.